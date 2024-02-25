بعد الإغلاقات المتتالية .. الدبيبة يرضخ لمطالب حرس المنشآت النفطية

أخبار ليبيا 24

في محاولة لتدارك الأمور قبل أن يفلت زمامها أصدرت حكومة الدبيبة منتهية الولاية، قراراً يقضي بتحديد مرتبات منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية، وفقاً لجدول المرتبات الموحد لمنتسبي الجيش الليبي.

هذا القرار الذي عده مراقبون للأزمة متأخرا بعض الشيء، جاء بعدما صعّد منتسبو جهاز حرس المنشآت النفطية من إجراءاتهم، وأعلنوا إغلاقهم مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة، مهددين بتعطيل مزيد من الحقول والموانئ لحين الاستجابة لمطالبهم، التي وصفوها بـ مستحقات مشروعة.

وبعد يومين من إقدام منتسبين لجهاز حرس المنشآت على غلق جميع الحقول والصمامات والخطوط الناقلة للنفط والغاز في مناطق الجنوب الغربي الجمعة الماضي؛ لدفع حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إلى الاستجابة لمطالبهم ودفع مستحقاتهم المالية نفّذ زملاء لهم اليوم الأحد تهديدهم، وعطّلوا الإنتاج في مجمع مليتة، ومصفاة الزاوية، ومستودع مصراتة.

بيان غاضب ومهلة مشروطة

المحتجون دافعوا عن إغلاق المنشآت النفطية، وقالوا في بيانهم الذي تلاه أحدهم الأحد إنهم أمهلوا المسؤولين 10 أيام للاستجابة إلى مطالبهم المتمثلة في اعتماد جدول مرتبات الجهاز أسوة بموظفي مؤسسة النفط، مشتملاً على الزيادة 67 في المائة مع صرف العلاوات والفروقات حسب القانون، بالإضافة إلى المطالبة بضم جهازهم إدارياً ومالياً لمؤسسة النفط، وضمهم أيضاً لوزارة الدفاع، لكن دون جدوى.

بدورها دعت النقابة العامة للنفط، حكومة الدبيبة منتهية الولاية، إلى الاستجابة لمطالب المعتصمين، مناشدة كافة الجهات التدخل لحلحلة هذه المشكلة، والنظر في مطالبهم

من جانبه شدّد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المكلف مسعود سليمان، خلال استقباله رئيس جهاز حرس المنشآت النفطية العميد عبد الرزاق الخرماني، بمقر المؤسسة “الأحد”، على ضرورة حماية الأفراد العاملين بمختلف المواقع النفطية، وحماية الممتلكات والمنشآت، وفقاً للاختصاصات المنوط بها الجهاز.