المزلط: بئر الغنم تئن من إهمال الحكومات ووعودها الوهمية

أخبار ليبيا 24

حمّل خليفة المزلط، المتحدث باسم لجنة الأزمة بمنطقة بئر الغنم، الحكومات المختلفة والجهات المعنية، مسؤولية تفاقم أزمة المياه في المنطقة، مشددًا على أن المنطقة تشهد تجاهلًا فجًا وإهمالًا مستمرًا، في ظل إمكانات ضعيفة لا تساعد على مجابهة الأزمة.

وأوضح “المزلط” أن هناك نحو 150 منزلًا متضررًا لم يجر إخلاؤها لعدم توفر الإمكانيات، مؤكدًا أن المنطقة لا تملك سوى سيارة واحدة لشفط برك المياه، وأن الإصحاح البيئي لم يف بوعوده بشأن توفير سيارتين وأدوات لرش الحشرات.

وأضاف أن المنطقة لم تحصل من المختصين سوى على اقتراحات ووعود بسحب المياه عن طريق مواسير لخارج المخطط، إضافة إلى التعاقد مع شركات لحفر 7 آبار لقياس منسوب المياه، مشيرًا إلى أن حتى هذه المقترحات ذهبت أدراج الرياح ولم ينفذ منها شيء.

تحذيرات من كارثة ضخمة

وحذر مراقبون من تفاقم الأوضاع داخل مدينة زليتن بسبب المياه الجوفية، ما ينذر بكارثة بيئية وصحية، مشيرين إلى أن البيوت أصبحت الآن متصدعة، إذ أن بعضها يعوم على الماء، وانتشرت المستنقعات داخل المدينة.. وهذا كله ينبئ بكارثة.

كان مجلس النواب قد قرر في وقت سابق إعلان مدينة زليتن “مدينة منكوبة”، بسبب أزمة المياه الجوفية، وقرر أيضًا تخصيص مبلغ مالي لمواجهة الأزمة.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا قد رفع حالة التأهب والاستعداد بعد زيادة المخاوف من احتمال تفشي أمراض تتصل بتلوث المياه، بسبب ظاهرة ارتفاع منسوب المياه الجوفية في مدينة زليتن.