“العامة للكهرباء” تنتهي من أعمال التركيبات للوحدة البخارية الثانية في سرت

أخبار ليبيا 24

انتهت الشركة العامة للكهرباء، من أعمال التركيبات للوحدة البخارية الثانية في مدينة سرت، والتي ستساهم بشكل كبير في تغطية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

الشركة عبر حسابها الرسمي “فيس بوك”، أفادت بأن هذه الأعمال تمت بجهود رئيس مجلس إدارة الشركة، لتوفير المواد الخاصة بمشروع محطة الخليج البخارية بمدينة سرت.

وجرى في الوقت ذاته في مدينة البيضاء، تجهيز مشروع محطة تحويل المعهد الصناعي بإشراف ومتابعة إدارة مشروعات توزيع الجبل الأخضر، وذلك لمعالجة الاختناقات بمدينة البيضاء وتخفيف الضغط على المحطات القائمة .

وتعاني المناطق الشرقية منذ أشهر من انقطاع التيار الكهربائي، ما أدى إلى تعطيل سير عمل المؤسسات داخل كل من مدينة البيضاء وشحات وسوسة ودرنة.

وبحسب المواطنين هناك، فالانقطاع المتواصل للكهرباء يستمر من أربع إلى ست ساعات يوميًا، ما يتسبب في شل حركة عمل شركات النظافة، وفي النهاية ظهرت القمامة في الطريق.

وكان لانقطاع الكهرباء أثر كبير أيضًا على عدة مؤسسات ومستشفيات تخدم المواطن وتعتمد اعتمادًا كليًا على الكهرباء، كعيادات الأسنان والعيون وغيرها، ومن جهة أخرى ساهمت بعض الشركات غير المرخصة والموجودة في أحياء سكنية عشوائية، في إضعاف الطاقة الكهربائية في الأحياء الصغيرة التي طالت فيها هذه الأزمة.