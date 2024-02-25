الخارجية الليبية: ندرس إنشاء قنصلية للنيجر في بنغازي وسبها

أخبار ليبيا 24

ناقش عبد الهادي الحويج، وزير الخارجية والتعاون الدولي، مع رئيس حكومة النيجر علي زين، سبل افتتاح القنصلية النيجرية في مدينتيّ سبها وبنغازي، ونقل له تحيات وتهنئة أسامة حماد، رئيس الحكومة، بمناسبة رفع الحصار من دول إكواس عن دولة النيجر.

جاء اللقاء ضمن زيارة “الحويج” ووفد رسمي، إلى العاصمة النيجرية نيامي، لبحث سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين ليبيا والنيجر. كما وجه “الحويج” دعوة لرئيس الحكومة النيجرية، لزيارة مدينة بنغازي.

بعد سنوات من الإغلاق.. القنصليات تعود لبنغازي

وفي نوفمبر الماضي، جرى افتتاح قنصلية المغرب في مدينة بنغازي، بعد أن قرر المغرب ذلك في خطوة جاءت بعد سنوات من الإغلاق الذي كان سببه حرب بنغازي على الإرهاب عام 2014.

وكان رئيس لجنة الخارجية بمجلس النواب يوسف العقوري، قد دعا الولايات المتحدة بفتح السفارة الأمريكية في طرابلس والقنصلية في بنغازي، وضرورة تسهيل إجراءات سفر المواطنين بين البلدين.

وجرى في بداية العام الجاري، افتتاح السفارة الروسية بالعاصمة الليبية طرابلس، بعد سبعة أشهر من اعتماد المجلس الرئاسي أوراق السفير الروسي حيدر آغانين.

وأشار السفر الروسي حيدر اغانين في كلمة له خلال افتتاح السفارة الروسية في طرابلس إلى أن السفارة مقبلة على افتتاح قنصلية عامة في مدينة بنغازي خلال العام الجاري.

ويعد اعادة افتتاح قنصليات الدول في ليبيا تعزيزًا للتعاون بين البلدان، وخطوة ذات أهمية ورسالة تحمل في طياتها الكثير، بأن ليبيا قد تجاوزت كل عقباتها وتسير في الاتجاه الصحيح لبناء دولة آمنة مستقرة يتوافد عليها من كل أنحاء العالم .