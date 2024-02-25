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البرهان يزور ليبيا.. وصراع بين المنفي والدبيبة حول “صاحب الدعوة”

25 فبراير، 2024 10:22 م
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يُجري رئيس مجلس السيادة السوداني، الفريق عبد الفتاح البرهان، زيارة رسمية إلى طرابلس يوم الاثنين المقبل، بناءً على دعوة رسمية تلقاها من رئيس المجلس المجلس الرئاسي محمد المنفي.

وأفاد مصدر مقرب من المجلس الرئاسي، بأن “المنفي” تلقى رسالة من “البرهان” حول نيته زيارة ليبيا لبحث القضية السودانية، وذلك خلال لقائه السفير السوداني لدى ليبيا، إبراهيم محمد أحمد، في 22 يناير من العام الجاري.

الدبيبة على خط أزمة السودان

وكانت وسائل إعلام عربية قد أكدت أن “البرهان” سيزور طرابلس، الاثنين، للقاء “الدبيبة” الذي قدم أيضًا دعوة لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو “حميدتي” لزيارة ليبيا.

المصادر أكدت أن لقاء “البرهان” و”الدبيبة” سيبحث القضايا الثنائية بين البلدين والحرب في السودان، لافتةً إلى أن “الدبيبة” لم يطرح مبادرة للقاء بين “البرهان” و”حميدتي” من أجل إنهاء الحرب في السودان.

وكان الدبيبة بحث، السبت، في اتصال هاتفي مع “حميدتي”، ضرورة تقريب وجهات النظر بين الأطراف السودانية لإحلال السلام والاستقرار في السودان، وهو ما أكده “حميدتي” على منصة “إكس”، السبت، إنه سيلبي الدعوة في القريب العاجل.

وكانت مصادر من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، أفادت، الجمعة الماضية، باستئناف المفاوضات بين الجيش وقوات الدعم السريع في جدة مطلع مارس المقبل.

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25 فبراير، 2024 10:22 م
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