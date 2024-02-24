“منفتح يحمل حاسوبًا”.. زوجة أبو بكر البغدادي تكشف “وجهه الآخر”

أخبار ليبيا 24

قدمت زوجة الإرهابي المدعو أبو بكر البغدادي، أسماء محمد، الكثير من التفاصيل الجديدة حول زوجها الذي تزعم تنظيم “داعش” قبل أن يقتل.. وذلك في سلسلة من اللقاءات الحصرية مع قناة العربية.

وخلال الجزء الثاني من سلسلة لقاءات حصرية مع زوجتيّ البغدادي على قناة “العربية“، اليوم الجمعة، سلطت أرملة الإرهابي الضوء على جوانب مختلفة من حياة البغدادي، وأوضحت الظروف التي أحاطت بتشكيل التنظيم، وتحديدًا جنسيات العناصر والفهم الديني لقياداته وحياتهم اليومية.

الجنسيات الأجنبية

زوجة البغدادي كشفت عن أن غالبية أعضاء داعش كانوا من دول ليبيا والمغرب وتونس، ما يشير إلى مدى انتشار التنظيم في هذه البلدان. ويعكس هذا الكشف تحديدًا الطبيعة العابرة للحدود للتنظيمات الإرهابية وشبكات التجنيد العالمية التي تعتمدها.

وقالت إن قيادات داعش كانت تجهل الأحكام الفقهية وقواعد الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن زوجها كان يعاني من مشكلات نفسية عندما خرج من السجن.

وأشارت إلى أن زوجها كان يميل إلى فكر جماعة الإخوان المسلمين، وأنه كان يخوّن جبهة النصرة، واتهم القاعدة بالردة وضلال الفكر.

حياة البغدادي اليومية

وفتحت المقابلة نافذة جديدة على حياة البغدادي الشخصية، إذ ذكرت زوجة الإرهابي أنه كان منفتحًا في بداية حياته وليس متشددًا كما يُظهره الإعلام، حسب وصفها، وكان يقرأ الكتب ويحمل حاسوبًا معه، وقد أصدر قرارًا بمنع الهاتف في منزله وأخذ هاتفها المحمول منها منذ عام 2008.

قضية زواج ابنه

وكشفت زوجة البغدادي عن الزواج الهزلي لابنها “حذيفة” في سن الخامسة عشرة، لأنه كان حينها طفلًا رغم حمله للسلاح .

وقالت “أسماء”، إنها كانت ترفض فكرة الزواج في سن صغيرة، كما رفضت زواج ابنها من ابنة أبو مصعب الزرقاوي، لكن في النهاية تزوج ابنة أخيها، وقالت إن ابنها “حذيفة” قُتل ولا تعرف مكان جثته حتى الآن.