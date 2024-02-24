منع بيع الأغنام في زليتن بسبب “عدوى الحمى القلاعية”

أخبار ليبيا 24

نشر جهاز الحرس البلدي زليتن، دوريات ثابتة في الأسواق الشعبية داخل المدينة؛ لمنع بيع الأغنام، وفق ما صرح به عبد الله صيدون، الناطق باسم الجهاز.

“صيدون” قال في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، اليوم السبت، إن جهاز الحرس البلدي أغلق أربع أسواق شعبية لبيع الأغنام، أبرزها سوق الثلاثاء.

وأوضح أن هذا الإجراء جاء بعد انتشار مرض الحمى القلاعية، دون تسجيل أي نفوق وفقًا للأطباء البيطريين والمربيين في المدينة.

وأضاف صيدون، أنهم نفذوا حملات تفتيش لعدم ذبح المواشي المصابة بالمرض، كما جرى منع نقل المواشي والأغنام بين المدن للحد من انتشار المرض. وأشار إلى أن هذا الإغلاق إلى حين إشعار آخر حفاظًا على الثروة الحيوانية.

ووفقًا للأبحاث العلمية، فإن “الحمى القلاعية” هي مرض فيروسي، غير قاتل غالبًا، لكنه معدٍ جدًا. ويصيب الأبقار الماعز والأغنام وحيوانات أخرى، ونادرًا ما يصيب الإنسان.

ولتخفيف الإصابة، يعزل الحيوان المصاب ويوضع في مكان نظيف وجاف مع تطهير الحظيرة والأدوات وغسل وتنظيف الفم بمطهرات خفيفة.

وفي إطار الحملات التفتيشية على محلات السلع الغذائية والصيدليات والمطاعم، قال صيدون، إن حملات جهاز الحرس البلدي التفتيشية على الأمن الغذائي والدوائي مستمرة.

وأضاف أن عناصر جهاز الحرس البلدي في زليتن ينفذون حملات بشكل دوري على المطاعم والمحال الغذائية والمخابز والقصّابين ومحلات الخضار والصيدليات وما إلى ذلك.

وقال المتحدث باسم جهاز الحرس البلدي في زليتن، إن الحملات تجرى بالتعاون مع مركز الرقابة على الأغذية والأدوية والإصحاح البيئي.