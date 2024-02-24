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للتصدي لعصابات تهريب البشر.. لندن توقع مع “فرونتكس” اتفاقية جديدة

24 فبراير، 2024 7:28 م
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أخبار ليبيا 24

وقعت حكومة المملكة المتحدة، الجمعة، اتفاقا مع وكالة الحدود الأوروبية “فرونتكس” لمكافحة الهجرة غير الشرعية، ينص على تبادل المعلومات الاستخباراتية للمساعدة في التصدي لعصابات تهريب البشر.

وأوضحت وزارة الداخلية البريطانية، في بيان، أن الاتفاق ينص على التعاون في تطوير تقنيات جديدة، مثل استخدام الطائرات بدون طيار لحماية الحدود.

وتقول حكومة المملكة المتحدة إن عدد المهاجرين الذين وصلوا إلى الساحل الجنوبي لإنجلترا في سفن بدائية انخفض بمقدار الثلث العام الماضي، من مستوى قياسي بلغ 45 ألف مهاجر في عام 2022.

ليبيا تعاني الأمرين من تدفق المهاجرين

وتثير أوضاع آلاف المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا مخاوف كثيرين، كـ ملف شائك ومعقد جدًا من الناحية الأمنية والاقتصادية والقانونية؛ بل ومن الناحية الحقوقية تجاه هؤلاء، في بلد يملك حدودًا برية بنحو 4 آلاف و300 كيلومتر مع 6 دول، هي: مصر والسودان وتشاد والنيجر والجزائر وتونس.

وبينما تغيب إحصاءات رسمية دقيقة عن أعداد هؤلاء، أشارت المنظمة الدولية للهجرة في ليبيا، في تقرير صدر في أغسطس 2022، إلى وجود 650 ألف مهاجر ولاجئ داخل البلاد، ينحدرون من أكثر من 44 جنسية، ومعظمهم طلقاء خارج مقار الاحتجاز.

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24 فبراير، 2024 7:28 م
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