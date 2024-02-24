لتخفيف الأزمة.. ناقلة مالطية تصل ميناء طبرق بـ35 ألف متر مكعب “ديزل”

أخبار ليبيا 24

في خطوة تهدف إلى تلبية الحاجة الملحة لوقود “الديزل” في ليبيا، رست الناقلة المالطية”GEA” بميناء طبرق التجاري، بحمولة تقدر بـ35 ألف متر مكعب من وقود الديزل.

وفقًا لمصادر مطلعة من شركة البريقة، بدأت سيارات الوقود عملية إفراغ حمولة الناقلة لتوزيعها مباشرة على محطات بيع الوقود، بهدف ضمان وصول الوقود إلى المواطنين في أسرع وقت ممكن، وذلك لتخفيف الأزمة التي تشهدها مدن ومناطق البلاد.

وأكدت المصادر، لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الشركة تعمل بجدية على تنفيذ خطة توزيع الوقود على المناطق والمدن المجاورة في أسرع وقت ممكن، مؤكدة مساعي الشركة لتوفير الوقود بأنواعه وغاز الطهي في طبرق خلال أقرب الآجال.

تدشين خط بحري مع تركيا

يشار إلى أن اجتماعًا عقد مؤخرًا ضم رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق “فرج بو الخطابية” مع إدارة ميناء طبرق البحري، لمناقشة تدشين خط بحري مع تركيا وعدد من الدول الأخرى.

وتناول الاجتماع مناقشة ما تحتاجه صالة المسافرين في الميناء والذي وعدت بلدية طبرق بتقديم المساعدة في تجهيز صالة الركاب.

وأكدت إدارة ميناء طبرق البحري لـ”بو الخطابية”، أنها على أتم الاستعداد لتدشين خطوط هذه الرحلات البحرية من ميناء طبرق البحري إلى تركيا وعدد من الدول الأخرى.

يأتي هذا الإجراء في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الشركة لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين، وضمان استقرار الأوضاع في البلاد.