كارثة “الحمى القلاعية” تمتد لمنطقة جديدة.. غلق سوق أغنام الخمس

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الشرطة الزراعية غلق سوق بيع الأغنام ببلدية الخمس؛ وذلك لمنع انتشار مرض الحمى القلاعية.

وقال الجهاز، في بيان له، إنه “بناء على تعليمات نيابة النظام العام الجزئية الخمس، نفذ فرع جهاز الشرطة الزراعية المرقب، أمس الجمعة، رفقة الحرس البلدي الخمس وجهاز الدعم والاستقرار- قرار إغلاق سوق بيع الأغنام والمواشي ببلدية الخمس”.

وأوضح أنه اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية بخصوص مرض الحمى القلاعية، مثل منع تنقل الأغنام بين المناطق وتنبيه المربين والتجار بالإبلاغ عن أي حالة مرضية بين الأغنام.

وأمس الجمعة، أعلن جهاز الحرس البلدي في زليتن، غلق أسواق المواشي بالبلدية حتى إشعار آخر؛ بسبب ظهور عدد من الأمراض الوبائية الحيوانية وانتشارها من منطقة إلى أخرى.

وأوضح مدير فرع جهاز الحرس البلدي بزليتن، في خطاب وجهه إلى وكيل ديوان البلدية، أن القرار يأتي حرصًا على حماية الثروة الحيوانية، ولعدم توافر شهادات صحية من مكاتب الحجر الصحي.

ويأتي قرار الحرس البلدي في زليتن بعد أيام من تحذير المركز الوطني للصحة الحيوانية من تفشي مرضي “الجلد العقدي” و”الحمى القلاعية” الخطيرين على الثروة الحيوانية، وحثه كل القطاعات المسؤولة على تعزيز قدرة السلطات البيطرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تحول الوضع إلى “كارثة”.

والأربعاء الماضي، أعلن فرع جهاز الشرطة الزراعية بترهونة، غلق سوق بيع الأغنام بمنطقة سيدي الصيد ببلدية ترهونة.

وقالت الشرطة الزراعية، في بيان لها، إن الإغلاق جاء حسب تعليمات مدير نيابة النظام العام، مؤكدة أنه جرى أخذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأغنام وأيضًا منع تحركات نقل الأغنام بين المناطق وقفل جميع الأسواق الشعبية لبيع الأغنام داخل البلدية.