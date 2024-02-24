قبائل البطنان: نقدر جهود المشير حفتر.. والجيش “يحفظ الاستقرار”

أخبار ليبيا 24

تقديرًا للدور الذي يقوم الجيش الوطني وتضحياته في سبيل الوطن والمواطن، أعرب وفد من مشائخ منطقة البطنان خلال لقائه المُشير “خليفة حفتر”، عن اعتزازهم وتقديرهم لمكانة القائد العام، وللمسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها القوات المُسلحة العربية الليبية في المنطقة الشرقية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

بدوره، عبر المُشير “خليفة حفتر” عن تقديره الكامل لدور قبائل منطقة البطنان في دعمها المتواصل للقوات المُسلحة، في أثناء حربها وكفاحها للحفاظ على استقرار وأمن البلاد، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة العمل والاهتمام بمنطقة البطنان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعلى مدار السنوات الماضية، بذل الجيش الليبي جهودًا كبيرة لإنقاذ ليبيا من الفوضى، ونجح في دحر الإرهاب وحماية ثروات الشعب الليبي، وكان دافعه الأساسي في ذلك هو عقيدته الراسخة بوحدة الأراضي الليبية وإيمانه بأن أحدًا لن يستطيع المساس بالهوية الليبية، طالما أن للدولة جيشًا يحميها.

وتواصل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني العملية العسكرية ضد المرتزقة والعناصر الخارجة عن القانون في مدن الجنوب، واستمرار عملية معالجة الخروقات الأمنية وتطهيرها بالكامل من الوجود الأجنبي غير الشرعي لمهاجرين غير شرعيين أو مواطنين غير ليبيين وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة.