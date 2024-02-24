الأخبارليبيا

قبائل البطنان: نقدر جهود المشير حفتر.. والجيش “يحفظ الاستقرار”

24 فبراير، 2024 5:48 م
0 0
frame01 2024 02 24T174706.188

أخبار ليبيا 24

تقديرًا للدور الذي يقوم الجيش الوطني وتضحياته في سبيل الوطن والمواطن، أعرب وفد من مشائخ منطقة البطنان خلال لقائه المُشير “خليفة حفتر”، عن اعتزازهم وتقديرهم لمكانة القائد العام، وللمسؤولية الكبيرة التي تضطلع بها القوات المُسلحة العربية الليبية في المنطقة الشرقية للحفاظ على الأمن والاستقرار.

بدوره، عبر المُشير “خليفة حفتر” عن تقديره الكامل لدور قبائل منطقة البطنان في دعمها المتواصل للقوات المُسلحة، في أثناء حربها وكفاحها للحفاظ على استقرار وأمن البلاد، مؤكدًا في ذات الوقت على ضرورة العمل والاهتمام بمنطقة البطنان وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

وعلى مدار السنوات الماضية، بذل الجيش الليبي جهودًا كبيرة لإنقاذ ليبيا من الفوضى، ونجح في دحر الإرهاب وحماية ثروات الشعب الليبي، وكان دافعه الأساسي في ذلك هو عقيدته الراسخة بوحدة الأراضي الليبية وإيمانه بأن أحدًا لن يستطيع المساس بالهوية الليبية، طالما أن للدولة جيشًا يحميها.

وتواصل الوحدات العسكرية التابعة للجيش الوطني العملية العسكرية ضد المرتزقة والعناصر الخارجة عن القانون في مدن الجنوب، واستمرار عملية معالجة الخروقات الأمنية وتطهيرها بالكامل من الوجود الأجنبي غير الشرعي لمهاجرين غير شرعيين أو مواطنين غير ليبيين وملاحقة عصابات الجريمة المنظمة.

الوسوم
24 فبراير، 2024 5:48 م
0 0

المزيد من الأخبار

frame01 2024 02 24T171047.703

حراك حرس منشآت النفط لـ”الدبيبة”: هذه مطالبنا.. وسنغلق الحقول إن لم تنفّذ

24 فبراير، 2024 5:12 م
frame01 2024 02 24T160145.498

أسطورة الملاكمة في بنغازي قريبًا.. تايسون: جئت لأرى النخبة

24 فبراير، 2024 4:26 م
frame01 2024 02 24T152410.031

النيابة تحبس ناشطًا بتجارة المخدرات يهرب غاز “بروميد الميثيل” شديد السمية

24 فبراير، 2024 3:43 م
frame01 2024 02 24T143055.225

الهلال يتجهز لمواجهة اتحاد الجزائر وينوي سحقه بالهزيمة الأولى بـ”الكونفدرالية”

24 فبراير، 2024 2:34 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى