حراك حرس منشآت النفط لـ”الدبيبة”: هذه مطالبنا.. وسنغلق الحقول إن لم تنفّذ

أخبار ليبيا 24

حدد حراك منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية في المواقع والحقول والموانئ النفطية، عدة مطالب، وهددوا بأنه في حال عدم تلبيتها من قبل “الحكومة منتهية الولاية” سيضطرون إلى إغلاق عمليات الإنتاج والتصدير.

وطالب الحراك، في بيان، بإصدار قرار رسمي من رئيس وزراء “الحكومة منتهية الولاية” باعتماد الجهاز إداريًا وماليًا تحت المؤسسة الوطنية للنفط، وفنيًا تابع لوزارة الدفاع حسب القرار السابق.

كما طالب باعتماد جدول مرتبات حرس المنشآت النفطية، أسوة بزملائهم بالمؤسسة الوطنية للنفط وتتضمن جميع العلاوات وزيادة 67%.

وشدد الحراك على صرف المستحقات والفروقات للسنوات السابقة، حسب القانون، وكذلك التأمين الصحي تحت المؤسسة الوطنية للنفط داخل وخارج البلاد.

وطالب بمنع نقل منتسبي جهاز حرس المنشآت النفطية للأجهزة الأمنية الأخرى، إلا بعد تقاضي كامل مستحقاتهم المالية للسنوات السابقة. وقال حراك منتسبي الجهاز إنّه لا يتبع أي “تيار سياسي”.

وكان الحراك قد أمهل يوم 2024/2/15 الحكومة منتهية الولاية ومن يعنيهم الأمر مدة 10 أيام لتنفيذ مطالبهم.

#أخبارليبيا24 | #ليبيا | #شاهد | حرس المنشآت النفطية بطرابلس يقفل الصمام المغذي لمجمع مليتة احتجاجًا على عدم تلبية حكومة الدبيبة لمطالبهم pic.twitter.com/x7W0rD5pYg — AkhbarLibya24 – أخبار ليبيا 24 (@akhbarlibya24ly) February 24, 2024

وحرس المنشآت النفطية جهاز تابع لوزارة الدفاع، يتولى مسؤولية تأمين منشآت النفط والغاز في ليبيا، ووقع في الكثير من المراحل ضمن الانقسامات التي تعانيها المؤسسات الليبية.

وأعلن منتسبون إلى جهاز حرس المنشآت النفطية بمصفاة الزاوية، غلق المصفاة ومجمعيّ مليتة ومصراتة النفطيين، للمطالبة بالحصول على حقوقهم.

كما لوّح منتسبون إلى جهاز حرس المنشآت النفطية فرع الجنوب الغربي، بإغلاق كل الحقول النفطية الواقعة في نطاق فرع الجنوب الغربي، إذا لم تستجب الجهات المسؤولة لمطالبهم المتمثلة في مستحقاتهم المالية.

ومنح المنتسبون مهلة 48 ساعة للحكومة منتهية الولاية لتلبية مطالبهم.

هذا ولم يصدر أي تعليق من قبل الحكومة “منتهية الولاية” برئاسة عبدالحميد الدبيبة، الذي يتقلد كذلك منصب وزير الدفاع الذي يتبعه جهاز حرس المنشآت النفطية.