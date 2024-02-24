تقديرًا لمعاييرها التعليمية.. “طب بنغازي” تحصل على الاعتماد الدولي “WFME”

أخبار ليبيا 24

حصلت كلية الطب البشري في جامعة بنغازي على الاعتماد الدولي من الاتحاد العالمي للتعليم الطبي “WFME”، ما يعكس التميز الأكاديمي والمعايير العالية التي تتبعها الكلية في تقديم التعليم الطبي.

وفقًا لبيان الجامعة، تمكنت كلية الطب البشري من الحصول على الاعتماد الدولي بعد أن استوفت جميع المعايير والمتطلبات المحددة بعناية.

ويعكس هذا الاعتماد الجهود المتواصلة والتفاني الذي يبذله رئيس الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والموظفون في الكلية، لتوفير بيئة تعليمية ممتازة وتدريب عالي الجودة لطلاب الطب.

وتعتبر الاعتمادات الدولية مؤشرًا مهمًا للجودة والتميز في المؤسسات التعليمية، وهذا سيساعد كلية الطب البشري على تعزيز مكانتها كمؤسسة طبية رفيعة المستوى ومعترف بها على الصعيد العالمي.

يشار إلى أن كلية الطب البشري تعمل بجدية على تطوير المناهج الدراسية وتوفير الفرص التعليمية الحديثة والمتقدمة للطلاب. كما تولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بالبحث العلمي والابتكار في مجالات الطب المختلفة، ما يساهم في تطوير الممارسة الطبية والرعاية الصحية على المستوى الوطني والعالمي.

يشار إلى أن فريق الاتحاد العالمي للتعليم الطبي “”WFME كان قد أجرى زيارة لكلية الطب البشري بجامعة بنغازي في نوفمبر من العام الماضي، للتعرف على الإجراءات التي يتبعها المركز الوطني لضمان الجودة في اعتماد المؤسسات التعليمية، واعتماد الكليات الطبية الليبية دوليًّا.

وقال مدير المركز الوطني لضمان جودة “عبدالله عبد الجليل” حينها، إن “الاتحاد العالمي للتعليم الطبي سيمنح، وفقًا لهذا التدقيق، الاعتماد للمركز والكليات الطبية في ليبيا، بما يمكّن خريجيها من الالتحاق بالكليات الطبية في العالم”.