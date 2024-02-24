تعرف على ترتيب ليبيا بمؤشر الرخاء العالمي لعام 2023

أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

التقييم شمل 167 دولة

الدنمارك في مقدمة الدول

الإمارات العربية المتحدة المرتبة 44

قطر 46

الكويت 60

البحرين 62

السعودية 79

الأردن 86

المغرب 96

تونس 99

الجزائر 109

لبنان 112

مصر 121

العراق 140

ليبيا المرتبة 146

السودان 158

سوريا 159

بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة

المؤشرات التي وضعت للتقييم من قبل معهد “ليجانوم”

الحالة الأمنية

الحرية الشخصية

الحكومة

مكافحة الفساد

الرأسمالية الاجتماعية

المصدر / معهد ” ليجانوم”