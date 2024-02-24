الأخبارانفوغرافيك 24
تعرف على ترتيب ليبيا بمؤشر الرخاء العالمي لعام 2023
الدنمارك في مقدمة الدول
أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك
التقييم شمل 167 دولة
- الدنمارك في مقدمة الدول
- الإمارات العربية المتحدة المرتبة 44
- قطر 46
- الكويت 60
- البحرين 62
- السعودية 79
- الأردن 86
- المغرب 96
- تونس 99
- الجزائر 109
- لبنان 112
- مصر 121
- العراق 140
- ليبيا المرتبة 146
- السودان 158
- سوريا 159
- بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة
المؤشرات التي وضعت للتقييم من قبل معهد “ليجانوم”
- الحالة الأمنية
- الحرية الشخصية
- الحكومة
- مكافحة الفساد
- الرأسمالية الاجتماعية
المصدر / معهد ” ليجانوم”