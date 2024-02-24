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تعرف على ترتيب ليبيا بمؤشر الرخاء العالمي لعام 2023

الدنمارك في مقدمة الدول

24 فبراير، 2024 8:30 م
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كوفر رخااء

أخبارليبيا24 – إنفوغرافيك

التقييم شمل 167 دولة

  • الدنمارك في مقدمة الدول
  • الإمارات العربية المتحدة المرتبة 44
  • قطر 46
  • الكويت 60
  • البحرين 62
  • السعودية 79
  • الأردن 86
  • المغرب 96
  • تونس 99
  • الجزائر 109
  • لبنان 112
  • مصر 121
  • العراق 140
  • ليبيا المرتبة 146
  • السودان 158
  • سوريا 159
  • بينما جاءت اليمن في المرتبة الأخيرة

المؤشرات التي وضعت للتقييم من قبل معهد “ليجانوم”

  • الحالة الأمنية
  • الحرية الشخصية
  • الحكومة
  • مكافحة الفساد
  • الرأسمالية الاجتماعية

المصدر / معهد  ” ليجانوم”

رخاااء ليبياا

24 فبراير، 2024 8:30 م
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