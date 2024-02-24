تأثر مناطق شمال غرب البلاد بمنخفض يصحبه سقوط أمطار متفرقة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تتأثر مناطق شمال غرب ليبيا بمنخفض جوي من مساء اليوم يصحبه سقوط أمطار متفرقة، وتكون جيدة يوم الغد مع احتمال سقوط حبات البرد (التبروري), ويشمل تأثيره يوم الغد أغلب مناطق الشمال مصحوب برياح نشطة إلى قوية وتشمل فرصة سقوط الأمطار مساء الغد مرتفعات الجبل الأخضر.

وبحسب نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم السبت، تكون السماء في راس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة قليلة السحب تتكاثر أحيانا مع سقوط أمطار متفرقة على بعض المناطق الغربية والجبل الغربي وتكون جيدة يوم الغد على أغلب المناطق وتشمل بعض مناطق الدواخل (مسلاتة – ترهونة – غريان) مع احتمال سقوط حبات البرد (التبروري).

والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تتحول يوم الغد إلى شمالية غربية فغربية نشطة إلى قوية السرعة على المناطق الساحلية وبعض مناطق الدواخل تتراوح سرعتها ما بين (25 – 35)عقدة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (19–25)مْ وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الخليج- سهل بنغازي حتى أمساعد تكون السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا يوم الغد وفرصة سقوط أمطار متفرقة مساء الغد على مناطق الجبل الأخضر.

والرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة وتكون نشطة إلى قوية يوم الغد , تتراوح سرعتها ما بين (25 – 35)عقدة مما تسبب في إثارة الأتربة والغبار, تتحول مساء الغد إلى جنوبية غربية فغربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(20–25)مْ، وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد على (اجدابيا – الجبل الأخضر- أقصى الساحل الشرقي) وانخفاض بداية من يوم الأحد على أغلب المناطق.

وفي الجفرة- سبها-غـات -غدامس- الحمادة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر أحياناً على غدامس.

والرياح جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية معتدلة السرعة , تتحول تدريجيا يوم الغد إلى شمالية غربية وتكون نشطة السرعة على الجفرة.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين(27–30)مْ ولا تتجاوز (23)مْ على غدامس وتسجل انخفاض ملحوظ يوم الغد على أغلب المناطق.

وفي الواحات – السرير- تازربو- الكفرة تكون السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة, تتحول مساء الغد إلى جنوبية ويوم الأحد إلى شمالية غربية.

ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين (23–28)مْ, وتسجل ارتفاع طفيف يوم الغد وانخفاض يوم الأحد.