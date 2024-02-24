بومباركة: الإهمال أفقدنا 15 بالمئة من الثروة الحيوانية بـ”الجبل الأخضر”

حذر صالح بومباركة، مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر، من تفشي مرضيّ الجلد العقدي والحمى القلاعية، لافتًا إلى أن تجاهل الحكومة للأزمة تسبب في نفوق 15 بالمئة من الثروة الحيوانية في المدينة.

وأوضح بومباركة، في تصريحات خاصة لـ “أخبار ليبيا 24″، اليوم السبت، أن المدينة لم يصل لها أية لقاحات منذ 2021، مطالبًا الحكومة والجهات المعنية بالتحرك السريع وتوفير الإمكانيات والتحصينات اللازمة لتطويق الوباء.

وشدد على أن سيارة واحدة فقط مزودة بآلة رش المبيد، وبدل واقية وتحصينات، كفيلة بحل الأزمة.

وكشف مدير إدارة الثروة الحيوانية بالجبل الأخضر، عن إصابة 1045 رأسًا من الأبقار، إضافة إلى نفوق ما يقرب من 163 رأسًا أخرى، و16 رأسًا من الأغنام، بمعدل 15‎%‎، معتبرًا أن هذا المعدل مؤشر خطير، في ظل غياب وتجاهل الجهات المعنية للأزمة.

وتصيب الحمى القلاعية القدم والفم لدى الحيوان، وتصيب الحيوانات مشقوقة الظلف (الحافر)، وهي الماشية، والبقر، والأغنام، والماعز، والجمال، والغزلان، والخنازير، ولكن المرض لا يُصيب الحمير والأحصنة، وهو عبارة عن 7 سلالات أو متحورات تسمى العترات.

الحمى القلاعية تضرب 77% من حيوانات العالم

وتوضح المنظمة العالمية لصحة الحيوان أن فيروس الحمى القلاعية ينتشر بين 77% من الثروة الحيوانية في العالم، ويتركز في قارة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا ومناطق من أمريكا الجنوبية، ويجري الاعتماد على اللقاحات المناسبة لكل سلالة للوقاية من الحمى القلاعية، لتلافي تأثيراته الكبيرة على الثروة الحيوانية والاقتصاد الوطني للبلاد.