بلدية الكفرة: أصبح “ثلث السكان” من اللاجئين السودانيين.. ونحتاج مساعدات أكثر

أخبار ليبيا 24

كشف عبد الله سليمان، المتحدث باسم بلدية الكفرة، عن أن عدد الفارين من الحرب الدائرة في السودان وصل لما يقرب من “ثلث” تعداد سكان مدينة الفكرة.

وقال سليمان، اليوم السبت، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، إن عدد الفارين من الحرب الدائرة في السودان الذين وصلوا إلى الكفرة- بلغ نحو 20 ألف لاجئ، وهو رقم يقارب ثلث تعداد سكان الكفرة.

وجدد التأكيد على أن بلدية الكفرة عاجزة عن تقديم المساعدات لهؤلاء اللاجئين، في ظل ضعف إمكانياتها الصحية والغذائية والسكنية.

ولفت إلى أن المساعدات الموجودة في الكفرة هي مساعدات مقدمة فقط من القيادة العامة للقوات المسلحة.

وعبّر عن وجود هاجس أمني وصحي لدى بلدية الكفرة باعتبار أن هؤلاء النازحين يحتاجون للرعاية الصحية العاجلة والدورية، مشيرًا إلى أن المؤسسات الصحية في المدينة بحاجة إلى مد يد العون.

نفاد المساعدات

وقال: “المساعدات الموجودة الآن ستنفد قريبًا.. البلدية في حاجة لدعم كامل لمساعدة النازحين داخل الكفرة”.

وتشمل المساعدات المقدمة من القوات المسلحة: سلعًا تموينية وملابس ومراتب وأغطية ومواد تنظيف شخصية، وفق المتحدث باسم بلدية الكفرة.

وأضاف سليمان، أن أعداد الفارين من الحرب الدائرة في السودان في تزايد على الكفرة، الواقعة جنوب شرق ليبيا.

وفي أحدث تقرير، قال مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يوم الجمعة، إن طرفيّ الحرب في السودان ارتكبا انتهاكات قد تصل إلى حد جرائم حرب، بما في ذلك الهجمات العشوائية على مواقع مدنية، مثل المستشفيات والأسواق وحتى مخيمات النازحين.

وحتى الآن، فشلت الجهود في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين القوات المسلحة النظامية السودانية وقوات الدعم السريع شبه العسكرية.