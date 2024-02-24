بعد زليتن.. مخاوف من ارتفاع المياه الجوفية في سرت

أخبار ليبيا 24

يعيش أهل مدينة سرت، الواقعة في وسط البلاد، حالة من القلق، بسبب احتمال ارتفاع المياه الجوفية، تلك الظاهرة الطبيعية التي أصبحت تؤرق المسؤولين في زليتن.

وفي خطوة استباقية، شرع جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان والمرافق، في التشغيل الجزئي لمحطات الرفع بمشروع صيانة محطة معالجة الصرف الصحي بمنطقة أبوهادي في سرت، وذلك لمنع ارتفاع المياه الجوفية.

وجرت عملية التشغيل بحضور كمال سليمان، مدير مكتب الجهاز بسرت، ومختار المعداني، عميد البلدية، ومحمد الطليعي، مدير إدارة الوسطى الشرقية بالشركة العامة للمياه والصرف الصحي.

وقال الجهاز إن الهدف من المشروع هو رفع المعاناة التي تواجه المواطنين قاطني محلة أبوهادي، من طفح للمياه السوداء وعدم وجود بنية تحتية لتصريفها.

وأشار الجهاز إلى انتهاء الشركة العامة للمياه من أعمال الإنشاءات بالمحطات، وتنفيذ الخطوط الرئيسية والفرعية وتوريد وتركيب المعدات الكهربائية والكهروميكانيكية.

وأضاف: “تعمل الشركة حاليًا على تهيئة موقع محطة المعالجة الرئيسية استعدادًا لتوريدها لتنتهي بذلك مشكلة الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة مندُ عدة سنوات”.

واعتبر الجهاز أن هذا المشروع من أكبر مشاريع الصرف الصحي التي يجري تنفيذها بالمنطقة الوسطى، ويشرف على التنفيذ جهاز تنفيذ مشروعات الإسكان.

وتعاني مدينة زليتن من ظاهرة بيئية تتمثل في ارتفاع منسوب المياه الجوفية في المدينة، ما أضطر عددًا من سكانها لترك منازلهم.