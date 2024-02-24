الهلال يتجهز لمواجهة اتحاد الجزائر وينوي سحقه بالهزيمة الأولى بـ”الكونفدرالية”

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يتجهز فريق الهلال لمقابلة اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن الجولة الخامسة من منافسات المجموعة الأولى ببطولة كأس الاتحاد الأفريقي “الكونفدرالية”.

وستقام المباراة، يوم غد الأحد، على أرض ملعب شهداء بنينا ببنغازي، دون حضور الجماهير؛ بسبب عقوبة وقّعها الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) على نادي الهلال، بسبب شغب جماهيره في المباراة التي جمعت فريقه أمام “مودرن فيوتشر” المصري في الثالث من ديسمبر الماضي.

وستشهد المقابلة أول ظهور رسمي لمدربه المونتينيغري زوران فيليبوفيتش، في “الكونفدرالية” والذي تسلّم المهمة خلفًا للمصري محمد عودة.

الهلال يسعى للثأر

ويسعى الهلال لتحقيق الفوز والثأر من الخسارة أمام اتحاد العاصمة الجزائري بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعتهما بملعب 5 يوليو في 26 من نوفمبر الماضي في الجولة الأولى من المجموعة الأولى في المسابقة القارية.

وأكّد الهلال جاهزية لاعبيه للمقابلة. وقال على حسابه في “فيس بوك: “المعنويات مرتفعة والتفاؤل حاضر بمران فريقنا استعدادًا لمواجهة اتحاد العاصمة بالكونفدرالية”.

والفريق الجزائري خاض 4 مباريات في كأس الاتحاد الأفريقي دون خسارة، إذ فاز في 3 مباريات أمام الهلال وسوبر سبورت يونايتد الجنوب أفريقي و”مودرن فيوتشر” المصري، الذي تعادل معه في الجولة الرابعة دون أهداف.

ويتصدر اتحاد العاصمة الجزائري ترتيب المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط، يليه “مودرن فيوتشر” المصري في الترتيب الثاني بـ7 نقاط، والهلال ثالثًا برصيد 3 نقاط، وأخيرًا فريق سوبر سبورت الجنوب أفريقي بالمركز الرابع بـ3 نقاط.