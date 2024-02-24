النيابة تحبس ناشطًا بتجارة المخدرات يهرب غاز “بروميد الميثيل” شديد السمية

أخبار ليبيا 24

أمرت سلطة التحقيق بمكتب النائب العام، بحبس منخرطٍ في نشاط الإتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية؛ ومتعهد نقل كميات غاز “بروميد الميثيل” المهربة إلى ليبيا.

جاء ذلك بعدما تلقى مكتب النائب العام بلاغًا حول ضبط قسم البحث الجنائي زليتن، سائق شاحنة متلبسًا بحيازة 253 أسطوانة تحوي غاز “بروميد الميثيل”، المحظور استيراده كونه يتسبب في أمراض مزمنة.

وقال مكتب النائب العام، إن بضبط مأموري الضبط القضائي بقسم البحث الجنائي زليتن للمتهم، انتهى المحقق إلى الأمر بحبسه على ذمة القضية.

وأكد مكتب النائب العام أن الغاز المضبوط “مصنف على قائمة المواد المحظور استيرادها، نتيجة استقرار الرأي العلمي القائل بتسببه في أمراض مزمنة للإنسان.

لكن ما هو “بروميد الميثيل”؟

ووفقًا للأبحاث العملية، فإن “بروميد الميثيل” هو غاز عديم الرائحة واللون يستخدم لمكافحة مجموعة واسعة من الآفات في الزراعة والشحن، بما في ذلك الفطريات والأعشاب الضارة والحشرات والقوارض.

وتؤكد الأبحاث، “بروميد الميثيل” مادة سامة وخطيرة جدًا في منطقة التبخير حيث ينتشر بسرعة في الهواء.

وتقول الأبحاث، إن في حال تعرض الإنسان لتركيزات عالية من بروميد الميثيل، فإن ذلك سيتسبب في حدوث اضطرابات بالجهاز العصبي المركزي والجهاز التنفسي وتلف الرئتين والعينين والجلد.

كما يعتبر الغاز مدمر لطبقة الغلاف الجوي “الأوزون” ويؤدي للوفاة إذا تعرض له الإنسان لفترة طويلة وبكميات كبيرة.

وأكدت الأبحاث العلمية توقف إنتاج واستهلاك “بروميد الميثيل” في العديد من البلدان، مع استثناءات مهمة قبل الحجر الصحي والشحن، فضلاً عن الاستخدامات الحرجة.