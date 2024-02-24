النهر الصناعي.. بدء أعمال صيانة المضخات لضمان انتظام المياه بمناطق الجبل الغربي

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دعا جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة، إلى ضرورة توافر ناتج للمضخات الرئيسية للعمل بشكل مستدام؛ لتوفير ضغوطات ومستويات تدفق مناسبة خلال فترات الاستخدام اليومي وفي حالات الطوارئ لتغذية مدن ومناطق الجبل الغربي.

جاء ذلك عقب شروع الفنيين في الجهاز، بأعمال صيانة لعدد من المضخات الرئيسية لضمان على انتظام المياه في غريان، ومناطق الجبل الغربي.

وعمدت فرق الصيانة بمحطتيّ الضخ الأولى والثانية بمنطقة غريان، إلى إجراء أعمال إعادة تأهيل وإتاحة عدد من المضخات الرئيسية لتكون جاهزة عند الطلب.

وفي السياق، أعلن المجلس البلدي بغدامس، بدء تنفيذ خزان أرضي في البلدية، بانطلاق أعمال توصيل الأنابيب السبت الماضي.

وأوضح المجلس أن شركة النهر، المتعاقد معها لتنفيذ المشروع، بدأت في إجراء عمليات الرفع المساحي للموقع وأعمال المجسات لدراسة التربة، مضيفا أنه جرى توصيل الأنابيب من آبار الشركة.

وفي أوائل يناير، وقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي عقدًا لتنفيذ مشروع تزويد مدينة غدامس بمياه النهر الصناعي.

وفي مطلع يناير أيضًا، قال رئيس مجلس إدارة جهاز استثمار مياه النهر، شعيب بن شرادة، إن مشاريع الجهاز في مدينة سرت لا يمكن لها الاستمرار في ظل تعرض بعضها للتعديات.

وقدم بن شرادة، خلال استقباله رئيس مجلس إدارة جهاز النهر الصناعي سعد بومطاري، في زيارة إلى مواقع تابعة للجهاز في سرت أمس الخميس، تفاصيل تفعيل جهاز الاستثمار بعد تعرضه للعديد من الاعتداءات، مشددًا على ضرورة دعم جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي.