“المرزوقي حرّض على العنف”.. حكم بسجن الرئيس التونسي الأسبق 8 سنوات

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قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في تونس، اليوم الجمعة –غيابيًا- بالسجن لمدة ثمانية أعوام مع النفاذ العاجل، بحق الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي. وهذا الحكم يأتي بعد أن أدلى المرزوقي بتصريحات عبر مواقع التواصل الاجتماعي .

ووفقًا لإذاعة “موزاييك” الخاصة، أوضح الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس، محمد زيتونة، أن النيابة العمومية في المحكمة الابتدائية في تونس فتحت تحقيقًا ضد المرزوقي بتهم تتعلق بتدبير الاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بواسطة السلاح، والدعوة إلى ارتكاب أعمال القتل والسلب على التراب التونسي، وفقًا لما جاء في الفصل 72 من المجلة الجزائية.

الاعتداء على أمن الدولة

وكانت المحكمة قد أصدرت حكمًا غيابيًا في ديسمبر 2021 بسجن المرزوقي لمدة أربع سنوات مع النفاذ العاجل، بتهمة “الاعتداء على أمن الدولة الخارجي من خلال تعمده ربط اتصالات مع أعوان دولة أجنبية الغرض منها، أو كانت نتائجها، الإضرار بحالة البلاد التونسية من الناحية الدبلوماسية”.

وكان المرزوقي قد نفى التهم الموجهة إليه، وأكد في منشور على صفحته الرسمية في “فيسبوك” أن جهاز “إنتربول” أبلغه بأنه ليس مطلوبًا من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية.

كما دعا المرزوقي في يناير 2022، التونسيين، إلى “إنقاذ وطنهم”، مشيرًا إلى الأزمات المتصاعدة في البلاد بعد الانقلاب الذي حدث في يوليو 2021، وأن البلاد شهدت انقسامًا واضحًا، إضافة إلى انهيار اقتصادي وتدهور في الحالة النفسية والمعنوية للمواطنين.