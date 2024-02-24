الشرطة الزراعية: غلق أسواق ترهونة والخمس أول خطوة لمواجهة الأمراض الوبائية

أخبار ليبيا 24

أكد الزروق المسعودي، مدير مكتب الإعلام بجهاز الشرطة الزراعية، إغلاق جميع الأسواق الخاصة ببيع الأغنام في بلدتيّ ترهونة والخمس في ليبيا.

وقال المسعودي، في تصريح خاص لـ”أخبار ليبيا 24″: “جرى إغلاق خمس أسواق في ترهونة وجميع الأسواق الشعبية لبيع الأغنام في البلدية”، مشيرًا إلى وفاة أكثر من 300 رأس من الأغنام بسبب هذا المرض، ما استدعى التدخل العاجل لإنقاذ الثروة الحيوانية.

ونوه مدير مكتب الإعلام بجهاز الشرطة الزراعية، باتخاذ هذا الإجراء كجزء من التدابير الوقائية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأغنام.

ووفقًا لتعليمات نيابة النظام العام الجزئية الخمس، أغلق فرع جهاز الشرطة الزراعية السوق الشعبية لبيع الأغنام في بلدية الخمس، واتخذ جميع الإجراءات الوقائية لمنع تنقل الأغنام بين المناطق، إضافة إلى تنبيه المربين والتجار بالإبلاغ عن أي حالة مرض.

وأخيرًا، أشار إلى حادثة نفوق الحملان في المراعي العامة بمنطقة العسة الحدودية مع تونس، حيث تبين أن سبب الوفاة كان تسمم دموي نتيجة الأعلاف أو التحصينات، وأكد عدم وجود علاقة لهذه الحادثة بمرض الحمى القلاعية.

أمراض وبائية

وكان المركز الوطني للصحة الحيوانية، قد حذر من تفشي مرضي الجلد العقدي، والحمى القلاعية الخطيرين على الثروة الحيوانية، داعيًا القطاعات المسؤولة كافة إلى تعزيز قدرة السلطات البيطرية والمعنيين بالقطاع الزراعي والتحرك بشكل سريع للحد من انتشار الأمراض في المناطق المتأثرة.

وطالب المركز –في بيان له- بتوفير اللقاحات والأدوية الضرورية وتعزيز الرقابة الصحية على الحيوانات المصابة والمشتبه بإصابتها، إضافة إلى تعزيز التوعية والتثقيف بين المزارعين وأصحاب الحيوانات حول أهمية الإبلاغ الفوري عن أي حالات مشتبه بها.

ودعا جميع الأطراف المعنية بتحمل مسؤوليتها والعمل على تكثيف الجهود والتعاون المشترك، لتفادي تحول الوضع إلى كارثة تؤثر على القطاع الزراعي والمجتمع بشكل عام.