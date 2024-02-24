الأهلي بنغازي للطائرة يهزم السيب العماني بالبطولة العربية

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فاز فريق الأهلي بنغازي للكرة الطائرة، على نظيره فريق السيب العماني، في مباراة مثيرة وقوية امتدت لخمسة أشواط، خلال منافسات بطولة الأندية العربية بالأردن.

وانتهت المباراة بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل اثنين، بواقع 19-25 و20-25 و25-15 و25-23 و16-14.

وهذه الخسارة هي الثانية للسيب في البطولة، إذ سبق أن تلقى هزيمة من قطر القطري، بينما انتصر على النجمة البحريني، وشباب الحسين الأردني وكاظمة الكويتي.

وفي مستهل مشاركته، فاز فريق الأهلي بنغازي في لقائه الأول بالبطولة على فريق شباب الحسين الأردني، بنتيجة ثلاثة أشواط نظيفة.

كما فاز الأهلي في مباراته الثانية على فريق كاظمة الكويتي بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد. وفي اللقاء الثالث خسر أمام فريق قطر القطري بنتيجة ثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.

وأمام فريق النجمة البحريني، فاز الأهلي بنغازي في مباراة مثيرة بثلاثة أشواط مقابل شوطين.

وتشهد بطولة الأندية العربية للكرة الطائرة مشاركة 12 فريقًا، بينها فريقان ليبيان هما الأهلي بنغازي والسويحلي.

وينافس الأهلي بنغازي ضمن المجموعة الأولى، بمشاركة السيب العماني والنجمة البحريني وقطر القطري وكاظمة الكويتي وشباب الحسين الأردني.

وضمت المجموعة الثانية: “دار كليب البحريني والشرطة القطري والسويحلي الليبي ومصافي الشمال العراقي وبرقان الكويتي وشباب عيرا الأردني”.

وتلعب الفرق المشاركة بالبطولة بنظام الدوري من مرحلة واحدة، على أن تتأهل الفرق الأربعة الأولى من كلتا المجموعتين إلى دور خروج المغلوب.