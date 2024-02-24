استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن الدبيبة لن ينجح في مواجهة السماسرة ولا توفير السلع في شهر رمضان

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

بحث رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، الفترة الماضية، مع وزارة الاقتصاد والتجارة، ومصلحة الجمارك، لمتابعة توفر السلع الأساسية خلال شهر رمضان.

وأكد الدبيبة بحضور وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، على ضرورة وضع أسس لأسعارها وفق تكلفة توريدها.

ووجه، بضرورة رقابة الأسواق وسلاسل الإمداد من فتح الاعتماد إلى الموانئ حتى الوصول إلى نقاط البيع، ومتابعة الأسعار وضبط حالات الاحتكار إن وجدت.

وشدد رئيس الحكومة على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه حالات الاحتكار، والتأكيد على البيئة التنافسية في السوق.

كما وجه الدبيبة برفض منح استثناء لتوريد سلعة محظورة لشركة معينة بذاتها، وضرورة أن تتولى وزارة الاقتصاد إجراءاتها في توفير الفرص المتساوية لكافة مزاولي الأنشطة.

عدم السماح بالمضاربة في الأسعار

وطالب بالعمل للاعتراف بالشهادات الصحية الصادرة عن مراكز معتمدة دوليا، وتحديد قائمة دورية تعلنها الوزارة، وذلك للمساهمة في انسيابية السلع وعدم احتكارها.

وأكد رئيس الحكومة، على ضرورة متابعة الموردين والمصانع الرئيسية الخاصة، والتأكد من الكميات المتاحة خلال المدة القادمة، وعدم السماح بالمضاربة في الأسعار.

ودع الدبيبة إلى ضرورة استمرار الاجتماعات مع الجهات المختصة لضمان توفر السلع الأساسية، والتركيز على مصلحة الموانئ والجمارك في العمل على مدار الساعة لتسهيل سرعة الإفراج عن السلع الموردة، وضمان وصولها لنقاط البيع المختلفة.

اجتماع الدبيبة عقد في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها ليبيا، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك، في محاولة لتوفير السلع الأساسية وضبط أسعارها خلال هذا الشهر الفضيل.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس. يقول: “أكد رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة مواجهة السماسرة والمضاربين وتوفير السلع، برأيك هل ينجح في تأمين السلع في شهر رمضان؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة لن ينجح في مواجهة السماسرة والمضاربين ولا في توفير السلع في شهر رمضان.

المشارك، ادريس الشيخي، أكد أن الدبيبة لن ينجح في مواجهة السماسرة والمضاربين ولن ينجح أيضا في توفير السلع خلال الشهر الفضيل.

من جانبه قال المشارك، سراج الدين سراج الدين: “غير ينقص من سعر الدحي وبعدها يضبط السلع الأخرى”، وفق تعبيره.

السماسرة والمضاربين لن ينجح الدبيبة في مواجهتهم

وفي رأي آخر قال المشارك، فادي محمد العفيفي، أن الدبيبة سينجح في مواجهة السماسرة والمضاربين وسينجح أيضا في توفير السلع خلال الشهر الفضيل.

المشارك، Malek Hosny، أكد أن الدبيبة لن ينجح في توفير السلع، قائلا: “هذا ناجح في السرقة من أيام معمر”.

من جانبه قال المشارك، محمد عمران: “ماهناك شي سلع دجاج مجمد ودحي قالك سلع”، وفق تعبيره.

لن ينجح الدبيبة في توفير السلع

واتفق كل من المشاركين، Izadeen Ali، وبحر الرمال، وخليل بوحوتة الفيناني، وAdnan Dadesh في الرأي حيث توقعوا أن الدبيبة لن ينجح في مواجهة السماسرة والمضاربين ولا في توفير السلع خلال الشهر الفضيل.

وقال المشارك،Juma Beed، موجها حديثه للدبيبة: “والله ما فيه سماسر زيك وزي حكومتك فلقتو البلاد كمشة مخانب”، وفق تعبيره.