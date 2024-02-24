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أسطورة الملاكمة في بنغازي قريبًا.. تايسون: جئت لأرى النخبة

الزيارة تأتي لحضور ثلاث مباريات كبرى في الملاكمة

24 فبراير، 2024 4:17 م
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أخبار ليبيا 24

أعلن أسطورة الملاكمة الأمريكي “مايك تايسون”، عن زيارة مرتقبة إلى مدينة بنغازي نهاية شهر فبراير الجاري.

وعبّر “تايسون” في مقطع فيديو، عن سعادته بالزيارة التي سيشاهد خلالها ثلاث مباريات كبرى في الملاكمة، من بينها النزال الذي يجمع البطل الليبي “سعد الفلاح” ومنافسه من ساحل العاج “آدم أكون” لنيل حزام الملاكمة للبطولة (WBC).

وتحدث أسطورة الملاكمة العالمي عن تفاصيل الزيارة إلى بنغازي، بقوله: “أنا سعيد لحضوري إلى مدينة بنغازي للانضمام إلى حدث كبير سوف تشهده ليبيا في عالم الملاكمة، الحدث الذي سيقام في الأول من مارس المقبل، سيكون شيئًا مميزًا في حلبة الملاكمة”.

وهذه هي الزيارة الأولى للأسطورة “مايك تايسون” إلى ليبيا. وأضاف تايسون: “هذا الحدث الذي سيوجد فيه نخبة من أفضل الملاكمين سيحظى بمتابعة كبيرة من الإعلام والقنوات في العالم، نحن في انتظاركم لمشاهدة الحدث المرتقب في الملاكمة”.

ومن المقرر أن يستضيف مجمع “سليمان الضراط” في بنغازي كذلك نزالًا بين الملاكم الفرنسي “بلال جكيتو” والتنزاني “بايوس مبيندا”، في مواجهة قوية للفوز بحزام WBC. ويجمع النزال الثالث الفرنسي “خليل هادير” والكندي “أوسكار دوقي” في تحدٍ صعب بهدف الظفر بحزام UBC.

وقال الملاكم الليبي “سعد الفلاح”: “سألعب أمام جمهوري على اللقب العالمي في مدينتي بنغازي وبلادي ليبيا يوم 1-3 الجمعة مجمع سليمان الضراط”.

وأضاف الفلاح على “فيس يوك”: “إنّه حدث عالمي بحضور الأساطير ومنهم الاسطورة مايك تايسون.. إنجاز كبير ولأول مرة تستضيف بلادنا حدثًا عالميًا.. كل الشكر والتقدير لرئاسة الأركان الوحدات الأمنية على هذا الإنجاز”.

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24 فبراير، 2024 4:17 م
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