أزمة ملابس العيد.. هكذا قُتلت أحلام أطفال ليبيا بسبب “الشحن والسيولة”

أخبار ليبيا 24

في الوقت الذي يستعد فيه أطفال العرب والمسلمين حول العالم، للاحتفال بموسم شهر رمضان الكريم وبعده عيد الفطر المبارك.. قد يفتقد أطفال ليبيا هذا العام أمورًا بسيطة تجعلهم يفرحون، مثل “الملابس الجديدة”.

في ظل غياب السيولة وتفاقم مشكلات الشحن عالميًا وتدهور سعر الصرف، إضافة إلى أزمة الرواتب المستمرة، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات هائلة في الفترة الحالية، تلك التحديات لها تأثير كبير على حياة المواطنين واستقرار البلاد، ما يرجح أننا قد نرى الكثير من الأسر الليبية التي لن تتمكن من إسعاد أطفالها بـ”ملابس العيد”.

المواطن يقف عاجزًا أمام تأخر الرواتب وارتفاع سعر الصرف والتهديدات المتكررة برفع الدعم، وفي المقابل، زادت الديون على التجار، وأصبح استيراد ملابس جديدة هذا العام ترفًا، لذا قد يضطر غالبية التجار لعرض ملابس قديمة، وسيضطر المواطنون لشرائها، إن انتهت مشكلة الرواتب قبل رمضان، وتبقى منها ما يسعد الصغار في العيد.

ارتفعت أسعار ملابس العيد إلى مستويات قياسية هذا العام مقارنة بالعام الماضي، وذلك بسبب ارتفاع سعر الدولار، واعتماد السوق المحلية على الملابس المستوردة.

“أخبار ليبيا 24” تسلط الضوء على هذه القضية، وتعرض في السطور الآتية آراء طرفيّ الأزمة.

معاناة تتكرر

وقال سالم القطعاني، تاجر، إنه يتاجر في الملابس منذ 7 سنوات، ولديه محل، إن سبب ارتفاع أسعار الملابس هو “اعتماد الموردين والتجار على الدولار في السوق الموازية، وشح العملات الأجنبية في المصارف، إضافة إلى ارتفاع مصاريف السفر وغلاء الشحن”.

وأضاف “القطعاني”: “المكسب البسيط لا يرضي التاجر صاحب الدخل المتوسط حاليًا، والمعيشية بصفة عامة ارتفعت بشكل كبير. كل شيء يقارن بارتفاع الدولار في السوق الموازية”.. ما يشير بشكل واضح إلى أن حلم الملابس الجديدة بعيد جدًا عن سرير طفل يحلم بفرحة العيد.

عدم رضا تجار الجملة بالتعاملات الإلكترونية

وأكد أنه قد يضطر حاليًا لقفل محله في منقطة قنفودة في بنغازي وتغيير النشاط إلى مقهى أو مخبز، لأن بيع الملابس أصبح مهنة صعبة، حتى أنه أصبح يستدين ثمن إيجار المحل.

وتابع: “ما زاد الطين بلة إلى جانب نقص السيولة في المصارف، هو عدم رضا تجار الجملة بالتعاملات الإلكترونية، كالصكوك المصدقة والتحويلات المالية، حتى أنهم فرضوا جلب الأموال كاش لأخذ البضائع الجديدة التي أصبحت أسعارها في العلالي”.. حسب وصفه.

أولويات الحياة

ويقول المواطن سليم محمد، إن “السيولة منقطعة عن المصارف لثلاثة أشهر حتى الآن”، لافتًا إلى أنه كمواطن لديه أولويات في الحياة، كإيجار المنزل وبعض الديون لمحال البقالة والجزار، قبل النظر في شراء ملابس العيد للأطفال.

وأوضح “محمد”، وهو أب لأربعة أطفال، إنه “فضل عدم شراء الملابس لأطفاله بسبب الغلاء الفاحش والأسعار المبالغ فيها”، مضيفًا أن راتبه الشهري يقدر بــ1300 دينار ليبي، ولا يكفي حاليًا ثمن شراء ثياب العيد لأطفاله الأربعة، وكان ذات المبلغ قبل 7 سنوات يكفي لشراء الملابس لعائلة أكبر من عائلتي.

وعود الدبيبة الزائفة

وكان عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة منتهية الولاية، في بداية توليه رئاسة الوزراء، قد طمأن الشعب الليبي بأنه سيعمل على حل أزمة توفير السيولة، مؤكدًا أنها ستصبح من الماضي.

وخلال اجتماع حكومته بمدينة غريان، مؤخرًا، تطرق الدبيبة إلى أزمة ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الدينار الليبي، وأرجع ذلك إلى ما أسماه بـ”الإنفاق الموازي”، الذي تجريه الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، علمًا بأن سعر صرف الدولار الأمريكي قفز بداية الأسبوع الماضي إلى 7.55 دينار.

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي، أن إيرادات النقد الأجنبي في عشرة أشهر من العام الحالي، بلغت 17.9 مليار دولار خلال الفترة من مطلع يناير إلى نهاية أكتوبر، في حين بلغ إجمالي استخدامات النقد الأجنبي 30.6 مليار دولار، ما ترتب عليه وجود فجوة بلغت 12.7 مليار دولار.