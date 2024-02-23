مجالس اجتماعية وقوى وطنية بغرب ليبيا تهدد بحراك لـ”تصحيح المسار السياسي” إن استمر “العبث”

أخبار ليبيا 24

هدد المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع والقوى الوطنية لانتفاضة الحسم والتغيير بالساحل الغربي والفاعليات الوطنية مصراتة- بالبدء في تنفيذ “حراك” يهدف إلى تصحيح المسار وتشكيل حكومة واحدة والانطلاق بالبلاد نحو الانتخابات، إن استمر “العبث”.

وقال المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربعة، في بيان، إنه سيتحرك لأجل تصحيح المسار وأنه لن يقبل باستمرار العبث.

ودعا المجلس، المجالس الاجتماعية والقيادات الوطنية في جميع المناطق، إلى المشاركة والتكاتف لإنقاذ الوطن، مشيرًا إلى أنّه يرصد ويراقب كل ما يدور في كواليس التحركات السياسية والتباطؤ المتعمد الذي يحرم الشعب الليبي من حقوقه الدستورية والشرعية وعلى رأسها اختيار قياداته.

وذكر المجلس الاجتماعي سوق الجمعة والنواحي الأربع، إنّه على اطلاع بما يعانيه المواطنين من التضخم وغلاء الأسعار وضعف الخدمات بسبب الفساد المستشري في كل المستويات والمسيطر على مقدرات الليبيين.

وأضاف أنه يلاحظ التفتيت المستمر للبناء المؤسسي للدولة الليبية بظهور الكثير من الأجسام المستحدثة ونزع الصلاحيات من جهات أخرى، تعد أصيلة في الهيكل التنظيمي للدولة.

إنهاء الانقسام السياسي

وطالبت القوى الوطنية لانتفاضة الحسم والتغيير بالساحل الغربي والفعاليات الوطنية مصراتة، في بيان مشترك من الزاوية، بإنهاء حالة الانقسام السياسي بين مؤسسات الدولة.

وشددت على ضرورة العمل بمبدأ عدم الإفلات من العقاب كأساس لمحاربة الفساد، داعيةً كل النخب الوطنية والسياسية الاجتماعية، لتوحيد الجهود التي ترمي لقيام وطن يسع الجميع. وأكدت تكثيف الضغط لإسقاط حكومة “الفساد والتطبيع” وإنتاج حكومة ليبية واحدة.

وقال البيان، إن التوافقات الوطنية المتمثلة في التعديل الدستوري الثالث عشر والقوانين الانتخابية المنبثقة عن لجنة 6+6 هي الأساس القانوني لإجراء الانتخابات العامة.

وحثّ البيان المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للتحرك من أجل تشكيل الحكومة الجديدة، التي أقر بضرورتها، وتوسعة طاولة الحوار لتكون ممثلة لكل الليبيين من أجل توافقات أوسع لضمان نجاح الانتخابات والقبول بنتائجها.