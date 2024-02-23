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قناة “تلفزيون سوريا” تتهم حكومة الدبيبة: تحتجز سوريين بسجن “بئر غنم”

جاءوا للهجرة غير الشرعية.. وأصبحوا سجناء ينتظرون فدية

23 فبراير، 2024 11:47 ص
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أرشيف
أرشيف

أخبار ليبيا 24

اتهمت قناة “تلفزيون سوريا”، سلطات غرب ليبيا، باحتجاز مهاجرين غير شرعيين، بينهم سوريون، في ظروف إنسانية صعبة داخل سجن “بئر غنم”.

وكشفت القناة، في تقرير، عن تلقيها تسريبات من داخل سجن “بئر غنم” في غرب ليبيا، تكشف حجمًا كبيرًا من الانتهاكات بحق محتجزين من دول مختلفة، بينها سوريا.

وقالت إن مئات المحتجزين من المهاجرين غير الشرعيين يعيشون ظروفًا إنسانية سيئة داخل سجن “بئر غنم”، التابع للحكومة في طرابلس.

وذكرت أن المهاجرين وصلوا إلى ليبيا في رحلات تيسرها عصابات التهريب بقصد الوصول إلى أوروبا فرارًا من الأوضاع الصعبة في أوطانهم لأجل حياة أفضل، لكنهم فشلوا في ذلك ليجدوا أنفسهم محتجزين في السجون، ويتعرضون للابتزاز بدفع فدية مالية مقابل الإفراج عنهم.

وأكدت أن السوريين والمصريين والإريتيريين يشكلون العدد الأكبر من نزلاء أربعة منشآت من الصفيح، ضخمة، كانت مخصصة كمداجن لتربية الطيور في سجن “بئر غنم”، والجميع يتعرض لأسوأ معاملة وسوء التغذية والأمراض والإهانة.

وأشارت إلى أن السجانين يزعمون أن حكومة طرابلس سلطتها محدود على المكان، وأنهم لا يأتمرون بأمر أحد.

ويأتي ذلك بينما قالت وزارة الداخلية الإيطالية، إن عدد المهاجرين غير الشرعيين، الذين وصلوا إلى إيطاليا، وصل إلى ما لا يقل عن 4 آلاف و28 مهاجرًا، بشكل غير نظامي، منذ بداية العام حتى 15 فبراير، بانخفاض 46,9 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.

وأضافت -وفقًا لوكالة نوفا للأنباء- أن عدد الوافدين من ليبيا ارتفع من 2.614 إلى 2.822، بنسبة 7,9 بالمائة.

وكشفت الوكالة عن أن وزارة الداخلية الإيطالية أكّدت أن رحلات المهاجرين الآتية من برقة في شرق ليبيا “انهارت”، منذ بداية العام الحالي حتى 15 فبراير.

وأضافت الوكالة، أن عمليات المغادرة من ليبيا -بحسب أحدث البيانات الصادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية- شملت بشكل أساسي إقليم طرابلس، ولا سيما محليات زوارة وصبراتة والزاوية.

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23 فبراير، 2024 11:47 ص
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