فيديو حصري.. سودانيون يشيدون بمساعدات الجيش الوطني للاجئين في الكفرة

أخبار ليبيا 24

أصدرت بلدية الكفرة “بطاقات لاجئ” الخاصة بتنظيم وتوزيع المساعدات المقدمة من الجيش الوطني للنازحين السودانيين في المدينة، كما تهدف البطاقة إلى حصر النازحين السودانيين.

وقال الناطق باسم البلدية، عبدالله سليمان، إن القيادة العامة قدمت مساعدات كبيرة عن طريق كتيبة “سبل السلام”، فضلًا عن مساعدات قدمها الهلال الأحمر قبل يومين.

وتحوي مساعدات الجيش الوطني سلعًا تموينية وملابس ومراتب وأغطية ومواد تنظيف شخصية، وفق “سليمان”، الذي كشف عن إصدار “بطاقة لاجئ” لتنظيم توزيع هذه المساعدات وحصر أعداد النازحين.

وأشاد مسن سوداني أجبرته الأوضاع في بلاده على النزوح إلى الكفرة- بدور الجيش الوطني تجاه النازحين السودانيين، وقال إن موقف القوات المسلحة الليبية لن ينسى وسيظل راسخًا في الذاكرة.

وأكد المسن أن الجيش الوطني استقبلهم بحفاوة شديدة، لافتا إلى أنهم لم يتعرضوا إلى أي نوع من المضايقات.

من جهته، تقدم نازح سوداني في مقتبل العمر، بالشكر للقائد العام للقوات المسلحة، المشير خليفة حفتر، مثمنًا حسن الضيافة وحفاوة الاستقبال فور دخولهم الأراضي الليبية.

وأكد ذات النازح، أن الجيش الوطني قدم لهم كل ما يلزم من مساعدات، لافتا إلى أن الشعبين الليبي والسوداني تربطهما علاقة قوية.

وتتزايد أعداد النازحين السودانيين جراء الحرب الدائرة في بلدهم على الكفرة، في وقت كانت تعاني بلدية الكفرة من نقص الإمكانات.

وانزلق السودان في حلقة من أعمال العنف والقتال المسلح منذ منتصف أبريل الماضي، مع تبادل الاشتباكات بين قوات الجيش وقوات الدعم السريع، تتمركز غالبيتها في العاصمة السودان، وأسفرت عن مقتل المئات وتشريد آلاف آخرين.

واضطر مئات اللاجئين الفرار من السودان إلى ليبيا المجاورة هربًا من الحرب، في الوقت الذي تواجه فيه ليبيا أزمات سياسية متلاحقة، وأوضاع معيشية واقتصادية صعبة. وأعلنت الأمم المتحدة، منذ أيام، أن الصراع الدائر في السودان دفع أكثر من 3.1 مليون شخص إلى النزوح، بينهم أكثر من 700 ألف فروا إلى الدول المجاورة.