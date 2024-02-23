سائح ليبي لموقع تونسي: المعاملة معنا تحسنت.. وسأتزوج “بنت بلادي” بالتأكيد

أخبار ليبيا 24

تحرص عدد من وسائل الإعلام التونسية حاليًا على استطلاع آراء السياح الليبيين في مدن تونس المختلفة، حول مدى جودة الخدمات المقدمة لهم وإن كانوا يتلقون المعاملة اللائقة، في إطار نفي أي ادعاءات حول وجود عقبات تصادف السائح الليبي هناك، منذ وصوله وحتى عودته للوطن.

وعلى مدار الأيام الماضية، انتشرت بعض الفيديوهات، يحكي أصحابها عن مشكلات حدثت معهم في تونس، ويطالبون السلطات هناك بضبط الأمور.

ورأى البعض أن وسائل الإعلام التونسية بتسليطها الضوء على هذه القضية، فهي تعترف بشكل ضمني بوجود أزمات، وتجتهد لرصدها وحلها.

ونشر موقع “الواقع التونسي” مقطعًا يحاور فيه شابًا ليبيًا من طرابلس، تحدث فيه عن وجود معاملة سيئة ومضايقات سابقة لليبيين المتجهين إلى تونس عبر معبر رأس اجدير، لافتا إلى أن المعاملة أصبحت تتحسن شيئًا فشيئًا في الوقت الحالي.

وأكد المواطن الليبي أن المعاملة السيئة التي يتعرض لها الليبيون في السابق كانت متمثلة في إيقافهم لأكثر من مرة خلال عبورهم معبر رأس إجداير، حتى وصولهم إلى تونس، مشيرا إلى أن ذلك يعتبر من قبيل الاستغلال فقط لا غير.

ابن ليبيا ينتصر لبنات بلده

وفي إجابته عن سؤال حول إمكانية ارتباطه بفتاة تونسية، انتصر المواطن لبنات وطنه حينما جرى تخييره بينهن وبين أقرانهن من التونسيات، مؤكدًا أن العادات والتقليد الاجتماعية مختلفة بشكل كبير بين البلدين.

يذكر أن أعداد المواطنين الليبيين المتدفقين إلى تونس تتزايد بشكل لافت، فمنهم من يقصد تونس لغرض السياحة لكن الأغلبية العظمى تقصدها في رحلات سياحية علاجية.