روسيا تُعيد افتتاح سفارتها بطرابلس.. وتنشئ قنصلية في بنغازي قريبًا

أخبار ليبيا 24

أعادت روسيا افتتاح سفارتها بالعاصمة الليبية طرابلس، وذلك بعد سبعة أشهر من اعتماد المجلس الرئاسي أوراق السفير الروسي حيدر آغانين. وتخطط موسكو أيضًا لافتتاح قنصلية عامة في بنغازي خلال العام الحالي.

وبحسب بيان وزارة النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، حضر مراسم الافتتاح محمد عون، رئيس اللجنة الليبية- الروسية المشتركة وزير النفط والغاز، ومبروكة توغي، وزيرة الثقافة والتنمية المعرفية.

وقال “عون”، في كلمة له خلال مراسم الافتتاح: “إن إعادة افتتاح سفارة روسيا في طرابلس خطوة مهمة ستعزز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين”، معتبرًا أنها رسالة قوية للمجتمع الدولي مفادهًا أن ليبيا أضحت أكثر استقرارًا وأمنًا.

وأكد أن التعاون المشترك في مجال الطاقة والنفط والغاز يعد من أهم وأبرز أوجه التعاون بين البلدين، مشيدًا بإعلان روسيا قرب افتتاح القسم القنصلي.

موعد افتتاح قنصلية في بنغازي

من جهته، قال السفير الروسي حيدر آغانين، في كلمة له: “نعتبر اليوم يومًا مهمًا في تاريخ العلاقة بين روسيا الاتحادية وليبيا، وأن التعاون بين البلدين يدخل حقبة جديدة”، وفق ما نقل موقع “روسيا اليوم”.

وأشار “آغانين” إلى أنه في الخامس والعشرين من شهر سبتمبر 2025، ستحتفي السفارة الروسية بالذكرى الـ70 للعلاقات الليبية الروسية.

وأضاف أن “الدبلوماسية هي أفضل وسيلة للتواصل والحوار بين الدول للوصول إلى استقرار وتفاهم مشترك”، مؤكدًا أن السلام والتنمية ليسا خيارًا بل ضرورة مؤكدة.

وأشار إلى أن السفارة مقبلة على افتتاح قنصلية عامة في مدينة بنغازي، خلال هذا العام.