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حكومة حمّاد: ندرس إيجاد تدابير وقائية لصون المهاجرين في ليبيا

23 فبراير، 2024 12:55 م
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أخبار ليبيا 24

قالت الحكومة الليبية المعينة من البرلمان برئاسة أسامة حمّاد، إن فتحي التباوي، وزير الدولة لشؤون الهجرة غير الشرعية، بحث مع العميد جلال عيسى، مدير مكتب حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، التدابير الوقائية لحماية المهاجرين غير الشرعيين داخل ليبيا.

وأضافت الحكومة، أن “التباوي” بحث ملف الهجرة غير الشرعية والصعوبات التي يواجهها المهاجرون في رحلتهم -سواء في بلدان المصدر أو العبور- من أجل إيجاد تدابير وقائية لحمايتهم وصون حقوقهم على الأراضي الليبية.

وذكرت أن “التباوي” أكد ضرورة صون واحترام المهاجرين غير الشرعيين التزامًا بمبادئ حقوق الإنسان، وصون كرامتهم، بحسب ما نصت عليه الشريعة السماوية السمحاء.

وتعد ليبيا مقصدًا للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من جنوب الصحراء، باعتبارها دولة عبور إلى أوروبا.

وثيقة إعلان بنغازي

وفي يناير الماضي، دعت “وثيقة إعلان بنغازي”، الصادرة عن “المؤتمر الأفريقي حول الهجرة غير الشرعية”، إلى معالجة الأسباب الجذرية لتدفقات الهجرة غير الشرعية، وتسوية الأوضاع القانونية للمهاجرين، ومكافحة الأنشطة الإجرامية للمتاجرين بالبشر، وتجنيدهم في النزاعات وبؤر التطرف.

وفي ختام المؤتمر، أعلنت الوفود الأفريقية المشاركة، تفويضها للحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد، للتباحث والتشاور مع الجانب الأوروبي، لوضع آليات وتدابير جديدة لمعالجة قضية الهجرة، وعقد اللقاءات اللازمة نحو حل شامل ومقاربة مشتركة، لتنفيذ مخرجات “إعلان بنغازي” 2024.

وشددت الوثيقة على رفض “التوظيف السياسي” لقضية الهجرة داخل الدول المستقبلة للمهاجرين، التي ترتب عليها صعود تيارات الكراهية، ما شكّل عائقًا أمام الجهود التي تسعى لإيجاد حلول عملية لقضية الهجرة غير الشرعية.

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23 فبراير، 2024 12:55 م
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