تهديد للثروة الحيوانية.. تسمم دموي يقتل الحملان في رقدالين

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الشرطة الزراعية، نفوق مجموعة من الحملان في رقدالين، نتيجة تسمم دموي حدث بسبب الأعلاف أو التحصينات المأخوذة .

وأوضح الجهاز، في بيان، أن بلاغًا ورد لمركز الشرطة الزراعية بالمنطقة والتابع لفرع السهل الغربي مفاده نفوق حملان غنم بالمراعي العامة بمنطقة العسة الحدودية، مع الاشتباه في انتشار مرض الحمى القلاعية.

أخذ عينة وتحليلها

وأضاف الجهاز، أن البلدية كلفت لجنة بالكشف على الحالات، مكونة من مركز الشرطة الزراعية وقطاع الزراعة والإصحاح البيئي والصحة الحيوانية والحرس البلدي رقدالين، وبعد الكشف وأخذ عينة وتحليلها اتضح بأنه تسمم دموي نتيجة الأعلاف أو الجرعات التحصينة .

غلق أسواق المواشي

وفي سياق ليس ببعيد، أغلقت السلطات المحلية أسواق المواشي في بعض المناطق بسبب انتشار أمراض وبائية خطيرة بين الحيوانات، ما دفع الجهات المعنية لاتخاذ إجراءات صارمة للحفاظ على الثروة الحيوانية ومنع تفاقم الوضع.

وأعلن جهاز الحرس البلدي في زليتن غلق أسواق المواشي بالبلدية حتى إشعار آخر؛ بسبب ظهور عدد من الأمراض الوبائية الحيوانية وانتشارها من منطقة إلى أخرى.

وأوضح مدير فرع جهاز الحرس البلدي بزليتن، في خطاب وجهه إلى وكيل ديوان البلدية، أن القرار يأتي حرصًا على حماية الثروة الحيوانية، ولعدم توافر شهادات صحية من مكاتب الحجر الصحي.

انتشار الأمراض بين الحيوانات

وأظهرت الصور المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي حملانًا نافقة في مدينة ترهونة، ما أثار مخاوف من انتشار الأمراض بين الحيوانات في المنطقة، خاصة مع ظهور حالات مماثلة في مناطق أخرى بالبلاد.

والأربعاء الماضي، أعلن فرع جهاز الشرطة الزراعية بترهونة، غلق سوق بيع الأغنام بمنطقة سيدي الصيد ببلدية ترهونة.

أخذ جميع التدابير الوقائية

وقالت الشرطة الزراعية، في بيان لها، إن الإغلاق جاء حسب تعليمات مدير نيابة النظام العام، مؤكدة أنه جرى أخذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأغنام وأيضًا منع تحركات نقل الأغنام بين المناطق وقفل جميع الأسواق الشعبية لبيع الأغنام داخل البلدية.

وتهدد الحمى القلاعية الثروة الحيوانية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.