تشغيل منظومة جديدة لتعبئة أسطوانات الغاز في إجدابيا

أخبار ليبيا 24

كشفت شركة البريقة لتسويق النفط، عن نجاح عملية اختبار وتشغيل منظومة تعبئة أسطوانات الغاز في مدينة أجدابيا، بعد الانتهاء من تركيبها، بحضور فريق فني متخصص، وذلك استعدادا لتشغيلها خلال الفترة المقبلة.

وقالت الشركة عبر صفحتها على موقع “فيسبوك”: “إن العملية بدأت بتجهيز وإعداد المعدات والمستلزمات الضرورية للعملية التي جرى من خلالها تعبئة 36 أسطوانة غاز بنجاح، كاختبار أولي، وفحص جميع الأجزاء والمكونات للتأكد من سلامتها وجاهزيتها للعمل”.

وأوضحت أنه بعد التأكد من الاستعداد التام بدأ فريق العمل في تنفيذ عملية التشغيل التجريبي، مشيرة إلى أن هذه العملية كانت جزءًا من مرحلة التشغيل النهائية للمعدات الجديدة واختبارها استعدادًا لافتتاح النقطة خلال الفترة المقبلة بالمدينة.

وأكدت الشركة تعبئة الأسطوانات بالغاز من خلال المنظومة الجديدة، وفقًا للمعايير والمواصفات المحددة، إذ جرى احتساب زمن تعبئة كل أسطوانة عند ضغط 10 بار، وبلغ زمن التعبئة دقيقة و34 ثانية، ما يعكس كفاءة المنظومة في أداء وظيفتها.

يشار إلى أن أغلب المناطق في ليبيا تعاني من نقص في الغاز لتزايد الطلب عليه خلال فصل الشتاء.

وفي وقت سابق، قال وكيل وزارة الداخلية بالحكومة الليبية، فرج اقعيم، إن الوزارة تعمل على إنهاء مُعاناة المُواطنين عبر توفير الوقود والغاز بمُختلف المُدن والمناطق، خاصةً مع قرب دخول شهر رمضان، الذي يشهد زيادة الطلب على أسطوانات غاز الطهي.