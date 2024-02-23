بينهم فتاة.. ضبط عصابة تتاجر في المخدرات ببنغازي

أخبار ليبيا 24

كشف الملازم أول وليد العرفي، مدير المكتب الإعلامي بالإدارة العامة لجهاز البحث الجنائي، عن أن عناصر الجهاز تمكنوا من ضبط تشكيل عصابي في مدينة بنغازي، يضم فتاة.

وأوضح “العرفي”، في تصريح لـ”أخبار ليبيا 24″، أن الواقعة حدثت في وقت متأخر من ليلية أمس الخميس، لافتًا إلى أن ذلك ضبط المتهمين جرى بعد ورود تحريات تفيد بوجود تاجر مخدرات في منطقة وسط البلد بمدينة بنغازي.

وأضاف: “بناء على هذه المعطيات جرى تحرير محضر رسمي بذلك، والعمل على القضية بشكل كامل، وذلك بإعداد كمين للتاجر المتورط في تجارة المخدرات”.

وأكد أنه جرى إعداد الكمين للتاجر المرصود، واتضح أنه يبيع المواد المخدرة وهو يستقل سيارة نوع “تويوتا كامري ” وبصحبته فتاة، وجرت الاستعانة بإحدى عضوات الشرطة النسائية لضبط الفتاة، وكان الاثنان في حالة تلبس بترويج الممنوعات.

وتابع: “بانتقال المقبوض عليهما للمقر الرئيسي لجهاز البحث الجنائي، والتحقيق معهما اعترفا بترويج المخدرات، كما دل تاجر المخدرات المحققين على المكان الذي يخبئ فيه الممنوعات وهو شقة ذويه في منطقة وسط البلاد”.

وذكر أن أعضاء التحريات بالجهاز انتقلوا للشقة المقصودة، وجرى التواصل مع ذوي المقبوض عليه، واستلموا صندوقًا أسود اللون عثر بداخله على كمية من مخدر الحشيش وأقراص مهلوسة.

وأكد مدير المكتب الإعلامي بالإدارة، أنه بمعاودة التحقيق مع المقبوض عليهما اعترفا أيضًا بأن هناك شخصين يشتركان معهما في تجارة المخدرات.

وأكمل: “بمتابعة القضية من قبل مجموعة التحري، وبناء على اعترافات المقبوض عليهما، جرى إعداد كمين محكم وضبطهم الاثنين الآخرين، وفي المقر الرئيسي للجهاز اعترفا بما نسب إليهما”، لافتًا إلى إحالة الجناة جميعًا للنيابة العامة للاختصاص والتصرف.