بعد مكاسب استمرت أسبوعين.. انخفاض بأسعار النفط بسبب “الفائدة الأمريكية”

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بعد مكاسب استمرت أسبوعين، تتجه أسعار النفط للانخفاض، بعد أن أشار البنك الفيدرالي الأمريكي إلى أن تخفيضات أسعار الفائدة قد تتأجل لشهرين إضافيين على الأقل، وهناك مؤشرات على الطلب الجيد على الوقود ومخاوف بشأن العرض قد تنعش الأسعار في الأيام المقبلة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 44 سنتًا، بما يعادل 0.5 بالمئة، إلى 83.23 دولار للبرميل، اليوم الجمعة، في حين انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 48 سنتًا، أو 0.6 بالمئة، إلى 78.13 دولار.

وقال محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي، كريستوفر والر، يوم الخميس، إنه يتعين على صناع القرار في البنك المركزي الأمريكي تأجيل تخفيضات أسعار الفائدة لشهرين آخرين على الأقل لمعرفة ما إذا كان الارتفاع الأخير في التضخم يشير إلى تعثر التقدم نحو استقرار الأسعار أم أنه مجرد عثرة في الطريق.

وقد يؤدي ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول إلى تباطؤ النمو الاقتصادي، وهو ما قد يحد من الطلب على النفط في أكبر مستهلك للنفط في العالم، وفقًا لـ”رويترز”.

ويرى بعض المحللين، أن الطلب ظل صحيًا إلى حد كبير، بما في ذلك في الولايات المتحدة.

وأبقى البنك المركزي الأمريكي سعر الفائدة ثابتًا في نطاق 5.25٪ -5.5٪ منذ يوليو الماضي. ويظهر محضر اجتماع السياسة الشهر الماضي، أن معظم محافظي البنوك المركزية كانوا قلقين بشأن التحرك بسرعة كبيرة لتخفيف السياسة.

وارتفعت العقود الآجلة للنفط، يوم الخميس، مع استمرار الأعمال العدائية في البحر الأحمر، وتصعيد الحوثيين هجماتهم بالقرب من اليمن لإظهار الدعم للفلسطينيين في حرب غزة.