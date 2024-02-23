بعد غلق سوق ترهونة.. “الحمى القلاعية” تضرب زليتن بنفس المصير

أخبار ليبيا 24

أعلن جهاز الحرس البلدي في زليتن غلق أسواق المواشي بالبلدية حتى إشعار آخر؛ بسبب ظهور عدد من الأمراض الوبائية الحيوانية وانتشارها من منطقة إلى أخرى.

وأوضح مدير فرع جهاز الحرس البلدي بزليتن، في خطاب وجهه إلى وكيل ديوان البلدية، أن القرار يأتي حرصًا على حماية الثروة الحيوانية، ولعدم توافر شهادات صحية من مكاتب الحجر الصحي.

ويأتي قرار الحرس البلدي في زليتن بعد أيام من تحذير المركز الوطني للصحة الحيوانية من تفشي مرضي “الجلد العقدي” و”الحمى القلاعية” الخطيرين على الثروة الحيوانية، وحثه كل القطاعات المسؤولة على تعزيز قدرة السلطات البيطرية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي تحول الوضع إلى “كارثة”.

والأربعاء الماضي، أعلن فرع جهاز الشرطة الزراعية بترهونة، غلق سوق بيع الأغنام بمنطقة سيدي الصيد ببلدية ترهونة.

وقالت الشرطة الزراعية، في بيان لها، إن الإغلاق جاء حسب تعليمات مدير نيابة النظام العام، مؤكدة أنه جرى أخذ جميع التدابير الوقائية للحد من انتشار مرض الحمى القلاعية بين الأغنام وأيضًا منع تحركات نقل الأغنام بين المناطق وقفل جميع الأسواق الشعبية لبيع الأغنام داخل البلدية.

ورافقت دورية الفرع رئيس قسم الشؤون الإدارية للصحة الحيوانية طرابلس، وكذلك مدير إدارة الخدمات البيطرية بالمركز الوطني للصحة الحيوانية ومجموعة من البيطريين- مدير إدارة الإنتاج الحيواني والصحة الحيوانية بترهونة، وكذلك مسؤول قطاع الزراعة بترهونة، لزيارة لبؤرة انتشار المرض وهي منطقة سيدي الصيد، حيث جرى الكشف على الحالات المصابة وأخذ عينات منها لفحصها.

وتهدد الحمى القلاعية الثروة الحيوانية في مدينة ترهونة الواقعة جنوب شرق العاصمة طرابلس.

وأظهرت صور تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد الماضي، حملان نافقة تعود لمربيي المواشي في مدينة ترهونة، وأوضح رواد تلك المواقع أن الحملان أصيبت بمرض الحمى القلاعية، وسط تحذيرات من انتشار الوباء بين الحيوانات بالمدينة، خصوصًا وأنه سبق وأن ظهر في مدن ومناطق بالمنطقة الشرقية.

وتعاني الثروة الحيوانية في ليبيا من مخاطر متعددة، إذ ظهر خلال الفترة الماضية مرض الجلد العقدي في مناطق شرق البلاد وسبقها ظهور مرض الحمى القلاعية.

ويرى كثير من الخبراء أن سبب انتشار الأمراض بين الحيوانات هو تردى الأوضاع الصحية وعدم اضطلاع الجهات المختصة بواجباتها تجاه القطاعات الحيوانية، كما أن البلاد استقبلت خلال الفترة الماضية جرعات كبيرة من الأدوية البيطرية المغشوشة وهو ما تسبب في هذه الكارثة.