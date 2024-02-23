بعد أن كانت ساحة للرعب.. غابة “بو مسافر” بدرنة تصبح مكانًا للفرحة والترفيه

أخبار ليبيا 24

أطلقت مفوضية درنة للكشافة، مبادرة لتحويل غابة “بو مسافر” من مكان للرعب والفزع إلى مكان للفرح والترفيه لجميع أفراد المجتمع، عقب تحسن الأوضاع تدريجيًا في المدينة.

وتعتبر مدينة درنة من المدن التي عانت كثيرًا جراء الصراعات والتوترات الأمنية، وكانت غابة “بو مسافر” تحديدًا واحدة من الأماكن التي عانت من أعمال العنف والإرهاب من قبل عناصر داعش الإرهابية، حيث كانت تستخدم كساحة لذبح المواطنين وارتكاب الجرائم البشعة.

تعزيز روح الانتماء

وفي خطوة تهدف إلى تعزيز روح الانتماء وتوفير بيئة ترفيهية مليئة بالمرح والفعاليات، نظمت المفوضية اليوم الجمعة، مهرجانًا للعائلات في غابة “بو مسافر” بالمدينة المنكوبة.

هذه الفعالية جرت في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها سكان المدينة، بهدف إضفاء البهجة والسرور على قلوب الأسر وتقديم لحظات من السلام والمرح.

أنشطة وفعاليات ترفيهية

وتميز المهرجان بمجموعة متنوعة من الأنشطة والفعاليات الترفيهية التي استمتع بها الجميع، بدءًا من الألعاب التقليدية وورش الحرف اليدوية حتى الفعاليات الثقافية والفنية.

كما تضمنت الفعالية تخصيص مساحة لتبادل الخبرات والمعرفة، من خلال ورش العمل والمحاضرات التثقيفية التي تناولت مواضيع متنوعة مثل التراث الثقافي والبيئة والصحة.

جماليات المدينة

وفي إطار التنوع، استضاف المهرجان أيضًا معارض للفنون التشكيلية والصور الفوتوغرافية، وقدم الفنانون المحليون أعمالهم وأبدعوا في تجسيد جماليات المدينة وتنوعها الثقافي.

وتميزت الفعالية بجو من الفرح والبهجة، يعكس تفاؤل السكان وإصرارهم على التغلب على التحديات التي تواجههم.

الروح الاجتماعية

وفي ختام المهرجان، أعرب المشاركون عن شكرهم وتقديرهم لجهود مفوضية درنة للكشافة في تنظيم هذا الحدث الناجح، مع التأكيد على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه الفعاليات التي تسهم في تعزيز الروح الاجتماعية.

وشكلت هذه المبادرة مساحة آمنة ومريحة للعائلات للاستمتاع بأوقاتهم، وتقديم فرصة لنسيان ما مرت بهم المدينة في الماضي.