المجلس المصري للصناعات يشارك بمعرض “ليبيا للبناء” 29 أبريل

أخبار ليبيا 24

أعلنت المدير التنفيذي للمجلس المصري التصديري للصناعات الهندسية، مي حلمي، مشاركتها في النسخة الخامسة عشر من معرض “ليبيا للبناء -“Build Show Libya، الذي سيُقام خلال الفترة من 29 أبريل إلى 2 مايو المقبل.

تفاعل إيجابي

وأشادت المدير التنفيذي للمجلس المصري التصديري للصناعات الهندسية، بالتفاعل الإيجابي خلال لقاء رجال الأعمال المصريين مع نظرائهم الليبيين في العاصمة طرابلس.

وأكدت أهمية التفاهم والتعاون التجاري والاستثماري بين الشركات المصرية والليبية في مختلف القطاعات.

أكبر الأحداث في مجال البناء

وأشارت إلى أن زيارة الوفد التجاري المصري إلى مدينة مصراتة تأتي بعد زيارة ناجحة للوفد المصري إلى طرابلس.

ووصف المجلس المصري التصديري للصناعات الهندسية، في بيان، هذا المعرض، بأنه واحد من أكبر الأحداث في مجال البناء والتصميم في شمال أفريقيا.

فرصة مثيرة

وذكر أن هذا المعرض يُعد فرصة مثيرة؛ إذ سيجمع بين مهنيي الصناعة والخبراء والمشترين والموزعين وصناع القرار الرئيسيين في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الزيارة التجارية التي يجريها وفد تجاري مصري حاليًا إلى ليبيا.

وفي سياق متصل، أوضح بيان صادر عن الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة بليبيا، أنه جرت دعوة الوفد التجاري المصري لزيارة مدينة مصراتة.

والتقى والوفد المصري عددًا من أصحاب الأعمال والشركات في المدينة، وخلال الزيارة ركز الوفد على تعزيز التعاون الاقتصادي وتوسيع نطاق الشراكات بين رجال الأعمال في البلدين.

وتعتبر هذه الخطوات جزءًا من الجهود المستمرة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر وليبيا، وتعميق العلاقات الاقتصادية المشتركة.

يشار إلى أن وفدًا من رجال الأعمال المصريين يزور ليبيا هذه الأيام، ويمثل 15 شركة مصرية في عدة قطاعات، مثل الأجهزة المنزلية وأدوات المائدة والمطبخ والأدوات الكهربائية وقطع غيار السيارات والآلات الزراعية والصناعات الكهربائية.