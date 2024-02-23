اللافي: لا بد من التكاتف للنهوض بشركة الزاوية لتكرير النفط

أخبار ليبيا 24

شدد عبد الله اللافي، عضو المجلس الرئاسي، على أهمية تكاتف جهود كل أعضاء لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، للنهوض بها.

جاء ذلك خلال لقاء “اللافي”، أعضاء لجنة إدارة شركة الزاوية لتكرير النفط، وبحث معهم العراقيل والصعوبات التي تواجه سير العمل، وسبل الرفع من القدرات المهنية لموظفيها، بحسب بيان المجلس الرئاسي، اليوم الجمعة.

واستمع “اللافي”، خلال الاجتماع الذي عقد بمقر الشركة بمدينة الزاوية، إلى مطالب لجنة الإدارة والمختصين والتحديات التي تواجههم، إضافة إلى التعرف على رؤية الإدارة للمرحلة المقبلة.

وأكد أيضًا حرص المجلس الرئاسي على تطوير أداء العاملين بالشركة، ودعمه مشاريع التطوير المزمع تنفيذها.

وأوضح أن المجلس الرئاسي حريص على أمن واستقرار الموارد الحيوية، والتي يعد قطاع النفط في مقدمتها، من خلال اجتماعاته مع المؤسسة الوطنية للنفط، والوزارة المختصة، وتوجيهه بالاهتمام بهذه الشركة، والمحافظة على البيئة.

وفي أغسطس الماضي، أمرت النيابة العامة بحبس آمر سرية الإسناد على ذمة التحقيق، لضلوعه في تهريب المحروقات من مصفاة الزاوية.

وباشر مكتب المحامي العام في نطاق اختصاص محكمة استئناف الزاوية، إجراءات التحقيق في واقع اضطراب أعمال شركة الزاوية لتكرير النفط؛ وبحث دلائل إسهام بعض قادة العمل الإداري والأمني في تسهيل تهريب المحروقات لغرض تحصيل منافع مادية غير مشروعة.