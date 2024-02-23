الجيش يلتقي وفدًا أمريكيًا ببنغازي لتعزيز التعاون الأمني.. والقائم بأعمال السفارة: مقابلة مثمرة

أخبار ليبيا 24

ناقشت القيادة العامة للجيش الليبي والولايات المتحدة الأمريكية، تعزيز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية.

جاء ذلك خلال اجتماع ضمّ القيادات العسكرية بالقيادة العامة للجيش الليبي، ووفدًا من الولايات المتحدة الأمريكية، برئاسة القائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا، جيرمي برنت.

وقالت قيادة الجيش، الخميس، إنّه جرى بحث سبل تعزيز التعاون العسكري والأمني لمكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية، مشيرةً إلى أن الوفد الأمريكي أكد أهمية دور القوات المسلحة الليبية في تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا.

وأضافت القيادة، أن الاجتماع جاء في إطار التعاون المشترك بين القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهته، أشاد القائم بأعمال سفارة الولايات المتحدة في ليبيا، اليوم الجمعة، بالمناقشات التي دارت مع كبار مسؤولي الجيش الوطني الليبي في بنغازي، ورأى أنها كانت مثمرة.

وأكّد برنت، في تدوينة للسفارة الأمريكية على منصة (إكس)، أن الولايات المتحدة ستواصل إشراك الأطراف في جميع مناطق ليبيا لدعم الجهود الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدائمين، وتوحيد الجيش الليبي، وحماية السيادة الليبية.

وكان المشير خليفة حفتر قد استقبل الشهر الماضي في بنغازي، المبعوث الخاص للبيت الأبيض ريتشارد نورلاند، ونائب مساعد وزير الخارجية الأمريكي جاش هارس، والقائم بأعمال السفارة الأمريكية في ليبيا جيرمي برنت.

ووفقًا لقيادة الجيش، فقد أكد الوفد الأمريكي على أهمية التنسيق والتعاون بين القيادة العامة والولايات المتحدة الأمريكية في محاربة الإرهاب والتطرف، ودور القوات المسلحة الليبية في حفظ الأمن والاستقرار بالبلاد وتأثير ذلك إيجابيًا على دول المنطقة بشكل عام.

وناقش الجانبان أهمية الدفع بالعملية السياسية في ليبيا وصولًا لمرحلة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة، وعلى ضرورة قيام بعثة الأمم المتحدة في ليبيا ببذل المزيد من الجهود المتوازنة والفعالة لتحقيق تطلعات وآمال أبناء الشعب الليبي.