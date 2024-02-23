البحث الجنائي يضبط 5 كيلو “حشيش” في بنغازي

أخبار ليبيا 24

تمكن جهاز البحث الجنائي، أمس الخميس، من ضبط خمسة كيلوغرامات من مخدر “الحشيش” بمنطقة القوارشة في مدينة بنغازي.

ووردت معلومات إلى أعضاء التحريات؛ مفادها تورط شخص في الإتجار بالمخدرات، على إثرها بدأت عمليات البحث والتحري وجمع المعلومات وفتح محضر جمع استدلالات، وفق بيان مقتضب صادر عن صادر عن الإدارة العامة للبحث الجنائي.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، جرى ضبط المتهم في استراحة بمنطقة القوارشة وبحوزته كمية المخدرات المذكورة سابقًا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله وإحالته إلى النيابة العامة.

وفي وقت سابق، أشاد مجلس حكماء بنغازي ومكتب شؤون المرأة بالمجلس، بعمل جهاز مكافحة المخدرات، وذلك خلال زيارة لمقر الجهاز.

واطلع رئيس الجهاز اللواء عادل عبد العزيز، أعضاء المجلس، على أبرز الإنجازات بما في ذلك القبض على أخطر المطلوبين للعدالة والمدانين بتهم تتعلق بتعاطي المخدرات والإتجار بها، إضافة إلى ضبط كميات كبيرة من المخدرات والمؤثرات العقلية.

وأعلن “عبد العزيز” أن الجهاز أنجز ما نسبته 80% من مصحة علاج الإدمان من هذه الآفة التي فتكت بشريحة واسعة من الشباب الليبي، لافتًا إلى أهمية المصحة ودور الجهاز في مكافحة المخدرات بكل السبل.

وشدد رئيس الجهاز على أهمية التوعية بمخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية، مؤكدًا على دور الحكماء والمرأة في صون البيوت ومتابعة الأبناء لتجنيبهم ويلات الإدمان وتوابعه من جرائم مروعة.

وطالب أولياء الأمور بمتابعة أبنائهم، مشيرًا إلى حملات التوعوية التي ينفذها الجهاز من خلال الندوات والمحاضرات في المؤسسات التعليمية وغيرها، إضافة إلى وسائل الإعلام والمنصات الإلكترونية.