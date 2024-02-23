الأرصاد”: شمال غرب ليبيا على موعد مع رياح نشطة وأجواء باردة

أخبار ليبيا 24

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، أن تتأثر مناطق الشمال الغربي، يوم الأحد المقبل، بتقلبات جوية مصحوبة برياح غربية نشطة السرعة وانخفاض في درجات الحرارة مع تكاثر للسحب.

وأضاف مركز الأرصاد، اليوم الجمعة، أن بعض مناطق الشمال الساحلية الممتدة من رأس اجدير إلى الساحل الشرقي، تشهد سحبًا ممطرة من حين لآخر هذا اليوم لكنها ستنقشع تدريجيًا مساءً.

وأشار المركز الوطني للأرصاد الجوية، إلى تكاثر السحب الممطرة أحيانًا هذا اليوم على أقصى الكفرة وما جاورها بالجنوب الشرقي.

وذكر أن الرياح الجنوبية الغربية تنشط الرياح يوم السبت على مناطق أقصى الجنوب الغربي، ما تسبب في إثارة الأتربة والرمال.

درجات الحرارة معتدلة

وبحسب مركز الأرصاد، فإن درجات الحرارة بشمال غرب ليبيا تتراوح ما بين 17 و21 مئوية وتسجل زيادة يوم الغد، والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة تتحول يوم الأحد إلى غربية نشطة السرعة.

وفي شمال شرق ليبيا، تتراوح درجات الحرارة ما بين 17 و23 وتسجل زيادة يوم الغد، والرياح شمالية فشمالية غربية على الخليج، بينما تكون جنوبية شرقية فجنوبية معتدلة السرعة على باقي المناطق.

وفي مناطق أقصى الجنوب الغربي تكون درجات الحرارة القصوى ما بين 20 و26 مئوية والرياح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة، بينما تتحول يوم الغد إلى جنوبية غربية نشطة السرعة، مما تؤدي إلى إثارة الأتربة والرمال.

أمّا في مناطق جنوب شرق ليبيا، فالرياح شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح ما بين 21 و25 مئوية.