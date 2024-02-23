استطلاع | غالبية الآراء أكدت أن “الطرابلسي” لن ينجح في إخراج الميليشيات من طرابلس بنهاية رمضان

أخبار ليبيا 24 –استطلاع

قال وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي،: “إنه لن يكون هناك أي وجود لأجهزة الردع ودعم الاستقرار واللواء 444 والأمن العام والشرطة القضائية داخل العاصمة طرابلس، بنهاية شهر رمضان المبارك”.

وذكر الطرابلسي إن حكومة الدبيبة تسعى لتحقيق الاستقرار في العاصمة، مشددًا على أن نهاية شهر رمضان هو الموعد النهائي لإخلاء العاصمة من هذه الأجهزة المسلحة بكل أشكالها.

وقال اللواء عماد الطرابلسي، إن التحقيقات بشأن مقتل عشرة أشخاص في أبوسليم لا تزال جارية، مؤكدًا أن الجناة سيحاسبون على جريمتهم فور انتهاء التحقيقات.

وأضاف “الطرابلسي”، في مؤتمر صحفي، أمس الأربعاء: “سنحاسب المسؤولين عن الجريمة مهما كانت صفاتهم وسنعرض نتائج التحقيقات حال اكتمالها أمام الرأي العام”.

وقدّم التعازي إلى أهالي القتلى، وقال: “نحن أحرص على دماء الليبيين من أي جهة خارجية أو أممية”.

وتابع: “الجهات الأمنية باشرت التحقيقات فور وقوع الجريمة وتعاملت مع مسرح الجريمة بالتعاون مع النيابة العامة في طرابلس”.

وأكد وزير داخلية الدبيبة، أن النائب العام الصديق الصور، متعاون بشكل كبير معه بشأن الجريمة: “دم الشباب الذين قتلوا في أبوسليم لن يضيع”.

ودعا “الطرابلسي” إلى التوقف عن بث الفتن لإثارة الفوضى، سواء في العاصمة طرابلس أو غيرها من مناطق غرب ليبيا.

وقال خلال المؤتمر: “سنواجه بقوة كل ما من شأنه إثارة الفوضى في العاصمة”.

وأضاف “الطرابلسي”: “أدعو كل المدن والمناطق لدعم وزارة الداخلية وأجهزتها ومراكزها الشرطية لتنفيذ مهامها الأمنية”، وقال: “نحن مسؤولون على فرض الأمن واستتبابه في كل المناطق”.

وسياسيًا، دعا وزير داخلية الدبيبة، مجلسيّ النواب والدولة، لإنجاز القوانين وإجراء الانتخابات في أسرع وقت.

وقال “الطرابلسي”: “نحن جاهزون لتأمين الانتخابات.. بإمكاننا إجراء الانتخابات في ظل الانقسام الحكومي الحاصل الآن.. كل حكومة قادرة على تأمين الانتخابات في مناطقها”.

ودعا “الطرابلسي” وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي إلى التركيز على خطاب إجراء الانتخابات والإصلاح والأمن.

وقال وزير داخلية الدبيبة: إن “الخطاب الإعلامي يجب أن يكون موجهًا نحو إجراء الانتخابات والإصلاح والأمن”.

في هذا الشأن، أجاب متتبعي وكالة أخبار ليبيا24، على سؤال طرحته الوكالة على منصتي “فيسبوك” وتطبيق إكس. يقول: “وزير داخلية الدبيبة عماد الطرابلسي، أكد أنه سيتم إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس بنهاية شهر رمضان المقبل .. برأيك هل ينجح ؟”.

الرأي العام

غالبية الآراء أكدت أن “الطرابلسي” لن ينجح في إخراج الميليشيات المسلحة من العاصمة الليبية طرابلس بنهاية شهر رمضان المقبل.

يقول المشارك، عطيه افحيمه: “كيف يستقيم الأمر إذا كان يتقاضوا في دعم مالي من الحكومة ويعملون جنبا إلى جنب مع قوات أجنبية وفي نفس الوقت غير مرغوب فيهم .. وإلا يكون الهدف إخراجهم من العاصمة فقط ليكونوا طوق على رقبة العاصمة يخنقها من خارجها عن طريق مصادر الطاقة والمياه والمحروقات والمنافذ ويستمر الابتزاز أبشع من قبل”، وفق تعبيره.

“الطرابلسي” ميلشياوي

من جانبه قال المشارك، Abdulla Ben Zaid، أن الطرابلسي لن يخرج الميليشيات من طرابلس لا في شهر رمضان ولا في غيره.

وقال المشارك، Our Home: “هو مليشياوي بروحه كيف بطلع المليشيات ويبقى هو أول من يخرج هو لأنه مليشياوي”، وفق تعبيره.

أما مشارك يطلق على نفسه اسم، صاحب الظل الطويل: “خلي يشد فروخه متاع التمركزات الأمنية البلاد تمشي الي يخطفوا ويبتزوا ف الناس بي الاسم”.

وأيضا أكد المشارك، Abdalla Ben Omran أن وزير الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية منتهية الولاية، عماد الطرابلسي، هو في ذاته ميليشياوي، وفق تعبيره.