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“أطباء بلا حدود” تنتقد أمريكا أمام مجلس الأمن: أطفال غزة يتمنون الموت

23 فبراير، 2024 1:31 م
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أخبار ليبيا 24

انتقدت منظمة “أطباء بلا حدود”، الولايات المتحدة، بشأن غزة، أمام مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، مؤكدة: “الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم 5 سنوات يتمنون الموت”.

وقال رئيس منظمة أطباء بلا حدود، كريستوفر لوكيير، أمام مجلس الأمن، يوم الخميس: “الأطفال الذين ينجون من هذه الحرب لن يحملوا فقط الجروح الظاهرة الناجمة عن الإصابات المؤلمة، بل الجروح غير المرئية أيضًا”.

وأضاف: “هناك نزوح متكرر وخوف مستمر ورؤية أفراد الأسرة تقطع أوصالهم حرفيًا أمام أعينهم.. هذه الإصابات النفسية دفعت أطفالًا لا تتجاوز أعمارهم خمس سنوات إلى إخبارنا أنهم يفضلون الموت”.

وانتقد “لوكيير”، الولايات المتحدة، قائلًا إنه شعر بالفزع من استخدامها المتكرر لحق النقض لمنع المجلس من المطالبة بوقف إنساني فوري لإطلاق النار في الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة.

وقال: “إن أهل غزة يحتاجون إلى وقف دائم الآن لإطلاق النار وليس فترة هدوء مؤقتة.. أي شيء أقل من ذلك يعد إهمالًا جسيمًا”.

واستخدمت الولايات المتحدة حق النقض (الفيتو) ضد ثلاثة قرارات لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة منذ بدء القتال الحالي في 7 أكتوبر. وكان آخرها يوم الثلاثاء إذ منعت مطلبًا بوقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

ودفعت بدلًا من ذلك مجلس الأمن المكون من 15 عضوًا إلى الدعوة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار مرتبط، بالإفراج عن الرهائن التي تسيطر عليها حماس.

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23 فبراير، 2024 1:31 م
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