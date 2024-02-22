وفاة “أحميدة فاصوليا” صاحب أحد أشهر المطاعم الشعبية في بنغازي والحكومة “تعزي”

أخبار ليبيا 24

توفي صاحب مطعم “أحميدة فاصوليا” أحد أشهر المطاعم الشعبية في بنغازي الذي يمتد عمره لـ 62 عاما.

وجاءت وفاة الحاج “محمد الربع هويدي العقوري” الشهير بـ “أحميدة فاصوليا”، عن عمر ناهز 80 عاما، اليوم الخميس، بعد صراع مع المرض.

وقد أثارت وفاة “أحميدة فاصوليا” ردت فعل شعبية ورسمية إذ ضجت منصات التواصل الاجتماعي بعبارات التعازي والمواساة القلبية الحارة لأسرته، كما عبّرت الحكومة الليبية برئاسة أسامة حمّاد عن مواساتها في وفاته.

وقالت الحكومة الليبية، في بيان التعزية: إن “السيد محمد الربع الشهير بأحميدة فاصوليا مثل جزءا أصيلا من تاريخ المدينة الشعبي والثقافي والاجتماعي وكان مطعمه معلما بارزا يجمع الكل بكل معاني طيب النفس، فعلى مائدة أحميدة فاصوليا تربت أجيال على الاحترام المتبادل والود والصداقة وحب المدينة”.

وافتتح “أحميد فاصوليا” مطعمه في العام 1962 بمنطقة “سيدي حسين” وسط بنغازي إذ نجح في تحويله رغم صغره قبلة للزائرين لتناول وجبة الفطور “الفاصوليا” التي اشتهر بتقديمها حتى يومنا هذا وحملت لقبه فيما بعد.

وفي العام 2023 أصدرت السلطات المحلية ببنغازي قرارًا بهدم مطعمه ضمن قرارة إزالة المباني المخالفة، لكن سرعان ما تراجعت عن ذلك.

وبدعم من القيادة العامة للقوات المسلحة أعيد بناء المطعم على أحد طراز وبدأت أسرة “أحميدة فاصوليا” في مزاولة عملها وتقديم وجبة “سندوتشات الفاصوليا” إلى الزبائن الذين يأتون إليه من مختلف المناطق من داخل بنغازي وضواحيها.