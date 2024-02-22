مساعي تشكيل حكومة جديدة في ليبيا.. تحديات وآفاق

أخبار ليبيا 24

قال عضو مجلس النواب علي الصول إن هناك مساعي وتوقعات بتشكيل حكومة جديدة، حسب القوانين الانتخابية.

وأوضح الصول في تصريح لأخبار ليبيا 24، أن الحكومة الجديدة من خلالها تتوحد المؤسسات ويمكنها حلحلت بعض الاختناقات والأزمات التي سببتها حكومة الدبيبة، وتقودنا للانتخابات التشريعية والرئاسية المرتقبة، حسب القوانين الصادرة من مجلس النواب والمتوافق عليها من قبل لجنة 6+6 مجلسي النواب والدولة الاستشاري.

وأضاف الصول، أن يجب اعطاء ضمانات لتركيا لأنها المعرقل لذلك، وتعتبر العصا الأمريكية في الشرق الأوسط وخاصة في ليبيا، مشيراً إلى أنهم غير موافقين على مبادرة يشارك فيها الدبيبة لأنه مواطن غير مسؤول وليست لدية صفة في المشهد السياسي.

تشكيل حكومة موحدة يعود للواجهة

وأعاد المبعوث الأممي في ليبيا عبدالله باتيلي إلى الواجهة، ملف تشكيل حكومة موحدة في مرحلة أولى ثم الذهاب نحو انتخابات، وهو أمر يعمل عليه مجلس النواب أيضًا؛ ما زاد التكهنات بفرص نجاح في هذا الخيار.

وقال باتيلي: إن “الحل الوحيد لتحقيق الأمن والازدهار لليبيا هو تشكيل حكومة جديدة موحدة. ليست حكومة غرب أو شرق، وإنما حكومة لكل الليبيين”.

وأضاف أن “القادة الليبيين في موقع المسؤولية يدركون أنهم فشلوا في الاستجابة لتطلعات الشعب الليبي”.

ردود فعل الفرقاء

وتباينت ردود فعل الفرقاء السياسيين في ليبيا إزاء هذه التصريحات، لكن اللافت كان تحركًا جديدًا من البرلمان ضد حكومة الوحدة منتهية الولاية برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد إصدار قرار بوقف تمويلها، رغم وجود حديث عن إمكانية دمج الحكومتين الحاليتين.

وتتنافس في ليبيا الآن حكومتان واحدة في الشرق يرأسها أسامة حماد ومدعومة من البرلمان، والثانية في طرابلس يرأسها الدبيبة.

تغلغل الدبيبة

ومن جهته، قال النائب في مجلس النواب عبد المنعم العرفي: إن “لتوحيد المؤسسات يجب تشكيل حكومة موحدة والدفع بهذا الاتجاه مهم لكن ننتظر مقترحًا من البعثة الأممية قد ينص على تشكيل لجنة من 55 شخصية منهم 10 من مجلس النواب و10 من مجلس الدولة والباقي شباب ونساء”.

وأشار العرفي في تصريحات صحفية إلى أنه “إذا حدث هذا الأمر فاللجنة ستكون رفيعة المستوى وستعوض المسارات التي فشلت على غرار مسار توحيد المؤسسات، وأعتقد أن فرص تشكيل حكومة موحدة يبقى صعبًا في ظل تغلغل الدبيبة وامتلاكه أذرعًا بإمكانها عرقلة أي شيء”.

وقال: “من خلال خطابات الدبيبة وحديثه عن إمكانية نزول الدولار نفهم أن الرجل يريد أن يقول إنه باق في السلطة، لا يمكن أن نجزم بإمكانية أن نرى حكومة موحدة”.

وفي نوفمبر الماضي أعلن باتيلي عن دعوة خمسة أطراف هي: الجيش الليبي، والبرلمان، والمجلس الأعلى للدولة، وحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، والمجلس الرئاسي إلى طاولة خماسية من أجل حل الخلافات التي تعرقل العملية الانتخابية. لكن رفض عدة أطراف منها البرلمان هذه الدعوة جعل انعقاد هذا الحوار يواجه الفشل.