ماذا عن الوجود العسكري؟.. أكتاي: تركيا حريصة جدا على استقرار ووحدة ليبيا

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قال، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان التركي النائب فؤاد أكتاي، إن الجمهورية التركية حريصة جدًا على استقرار ووحدة وازدهار ليبيا.

جاء ذلك في تصريح لمجلس الدولة، اليوم الخميس، حول مباحثات أجراها في تركيا عمر العبيدي النائب الثاني لرئيس المجلس، رئيس لجنة الصداقة الليبية التركية مع أكتاي.

يأتي تصريح “أكتاي”، الذي شغل منصب نائب الرئيس التركي منذ 9 يوليو 2018 حتى 3 يونيو 2023، في ظل استمرار الوجود العسكري التركي في غرب ليبيا على الرغم من دعوة مجلس الأمن الدولي إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعته اللجنة العسكرية 5+5 في 23 أكتوبر 2020 والمتضمن لانسحاب القوات الأجنبية والمرتزقة.

فتح قنصلية تركيا في بنغازي

وأجرى “العبيدي” والوفد المرافق له مع “أكتاي” الأربعاء مباحثات في الشأن السياسي الليبي.

وتناول الاجتماع عرض المشهد السياسي العام ودور البعثة الأممية في ليبيا والسعي عبر كل الوسائل السياسية المتاحة لتحريك الجمود السياسي وتوحيد المؤسسات السيادية وجمع كل الفرقاء الليبيين على طاولة الحوار الوطني بملكية ليبية ليبية.

وقال مجلس الدولة إن “العبيدي” هنأ “أكتاي” على مساعي فتح قنصلية تركية في بنغازي خدمة للمواطنين وتسهيل حركتي التنقل والتجارة بين البلدين.

وتطرق الجانبان أيضا الي العمل المتواصل لعودة مباشرة الخطوط التركية للعمل في مطارات ليبيا مجددا والربط بين المطارات الليبية والتركية، والعمل على رفع التأشيرات بين البلدين الشقيقين لتسهيل التنقل بين البلدين ورفع حجم التبادل التجاري بينهما.