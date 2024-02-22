في تحدي للقضاء الليبي.. برلماني تركي مستمرون في التعاون الهيدروكربونية مع ليبيا

أخبار ليبيا 24

في تصريح مثير للجدل، أعلن عضو البرلمان التركي وعضو حزب العدالة والتنمية، يوسف كاتب أوغلو، عن تحديه لقرار محكمة استئناف طرابلس الليبية الذي أُصدر بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة بين تركيا وليبيا في عام 2022 بشأن التعاون في مجال الطاقة الهيدروكربونية.

وأكد أوغلو أن هذا القرار لن يوقف التعاون بين البلدين في هذا المجال، مشيراً إلى أن التعاون الثنائي سيظل قائماً بغض النظر عن قرار المحكمة.

القرار القضائي لا يعني إلغاء اتفاقية

وأوضح المسؤول التركي أن القرار القضائي لا يعني إلغاء اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، وإنما يتعلق بالتعاون في مجال الطاقة الهيدروكربونية، مشدداً على أنها ستظل قائمة وسارية المفعول.

وأشار إلى أن التعاون في موضوع الطاقة سيبقى قيد الدراسة لتحقيق الاتفاق النهائي بين البلدين.

الطاقة الهيدروكربونية

وأكد أوغلو استمرار تركيا في دعمها الاستراتيجي لليبيا، خصوصاً في مجال الطاقة الهيدروكربونية، معبراً عن أمله في أن تخرج الانتخابات الليبية بحكومة وحدة وطنية تشمل جميع الأطياف السياسية في البلاد.

وختم أوغلو تصريحاته بالتأكيد على ضرورة عدم تسييس القضاء في العلاقات الثنائية بين تركيا وليبيا، وأعرب عن دعم تركيا الكامل لتسريع عملية الوصول للانتخابات في ليبيا، في ظل الظروف غير المستقرة التي تشهدها البلاد.

إلغاء مذكرة التنقيب

أصدرت محكمة استئناف العاصمة طرابلس، الإثنين الماضي، حكما بإلغاء مذكرة التفاهم الموقعة نهاية عام 2022 بين حكومة الوحدة منتهية الولاية وتركيا في مجال الطاقة الهيدروكربونية، وذلك بعد انتقادات وشكاوى.

وقالت المحامية ثريا الطويبي في تدوينة عبر حسابها على فيسبوك إن المحكمة حكمت لصالحها وزملائها الذين طعنوا على المذكرة، مضيفة “الحمد الله الذي أكرمنا اليوم بصدور الحكم في الطعن المرفوع مني والمحامين عبدالمجيد الميت ووليد بالرجب وفؤاد الشهاوي وعبدالسلام دقيمش”.

ووجهت الشكر لزملائها المحامين وقاضي المحكمة والمحامية نجلاء العجيلي التي حضرت نيابة عن رافعي الدعوى خلال تعرضهم لظروف منعتهم من التواجد خلال الجلسات.